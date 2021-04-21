Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? 20 Nisan Survivor SMS sıralaması ile Survivor'dan elenen isim belli oldu

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ? Survivor'da bu hafta eleme adayları gönüllüler takımında Dora ve Reşat, ünlüler takımında İlayda ve İsmail oldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında 15. hafta SMS sıralamaları gecenin sonunda açıklandı.



Halktan gelen oy sıralamasında en az oyu alan Reşat Survivor'dan elenerek ada macerasını tamamladı. Son kez duygularını ifade eden Reşat, "Rüya gibi sanki. Kampta ya da adada uyanıp o rüya bitecek gibi geliyor. Sanki şaka deyip başka isim açıklanacak gibi geliyor bana. Hiç bir zaman bir arkadaşımla sorunlar yaşamadım. Diyecek fazla bir şey de bulamıyorum" dedi. Veda eden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.