Survivor'da kim elendi, adaya kim veda etti? 20 Nisan Survivor SMS sıralaması ile Survivor'dan elenen isim belli oldu
Survivor'dan elenen isim kesinleşti. İletişim oyunu ve eleme heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar ilk olarak yakınları ile iletişim kurmak için zorlu parkurda mücadele verdi. İletişim oyununun galibi olan ünlüler takımı adaya motive olurken haftanın elemesi için ada konseyinde en az SMS oyunu alan isim Survivor'a ve hayallerine veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Dora ve İlayda'nın eleme potasında olduğu Survivor 2021'in 20 Nisan tarihli 74. yeni bölümünde SMS birincisi olan Steven Reşat'ı, Sergen ise İsmail'i eleme adayı seçti. Gecenin sonunda oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor'da kim elendi? sorusu yanıt buldu. İşte, 20 Nisan Survivor 15. hafta SMS sıralaması ve Survivor'a veda eden isim.
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Survivor'dan kimin elendiği rekabetin arttığı yarışmanın salı gecesi yayınlanan bölümünde belli oldu. TV8 ekranlarında Ünlüler Gönüllüler formatı ile izleyiciyle buluşan Survivor'da eleme potasına bu hafta Dora, İlayda, Reşat ve İsmail girdi. Cumartesi günkü SMS mücadelesi sonuçlarına göre adaya veda eden yarışmacı Reşat oldu. Reşat gözyaşlarını tutamazken, Acun Ilıcalı'ya "Gönderme beni abi" diyerek yaşadıklarına inanamadığını söyledi.
İletişim oyununun sahibi ise bu hafta ünlüler takımı oldu. Elenen yarışmacı adadan ayrılırken duygularını saklamakta zorlandı.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta eleme adayları gönüllüler takımında Dora ve Reşat, ünlüler takımında İlayda ve İsmail oldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler ve gönüllüler takımında 15. hafta SMS sıralamaları gecenin sonunda açıklandı.
Halktan gelen oy sıralamasında en az oyu alan Reşat Survivor'dan elenerek ada macerasını tamamladı. Son kez duygularını ifade eden Reşat, "Rüya gibi sanki. Kampta ya da adada uyanıp o rüya bitecek gibi geliyor. Sanki şaka deyip başka isim açıklanacak gibi geliyor bana. Hiç bir zaman bir arkadaşımla sorunlar yaşamadım. Diyecek fazla bir şey de bulamıyorum" dedi. Veda eden yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı.
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SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Bu hafta cumartesi gecesi Survivor'da ilk eleme adayı Dora olmuştu. Pazar gecesi ise ikinci aday İlayda seçilmişti.
Salı gecesi ise birincilerin seçimleri sonucunda eleme potasına Reşat ve İsmail girmiş oldu.
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SURVİVOR 15. HAFTA SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Yarışmacıların adadaki kaderini belirleyen SMS sıralaması her iki takımda da belli oldu. Bu hafta Survivor SMS birincisi ünlülerde Sergen oldu, gönüllülerde ise Steven oldu.
Gönüllülerde SMS ikinci Poyraz olurken, Ayşe 7. Aleyna Çalışkan ise sonuncu olabildi.
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Survivor ünlüler takımında ise ikinci olan isim İsmail seçilirken, Batuhan ise üçüncü oldu.
Çağrı 5. sıraya yerleşirken, Melis ise 6. sıraya girerek haftanın en az oyunu alan yarışmacı oldu.
Ünlüler ve gönüllüler takımının bu haftaki SMS birincileri ada konseyindeki yarışmacıları oldukça şaşırttı.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme heyecanı öncesi Survivor'da yeni bir iletişim oyunu mücadelesi yaşandı. Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Oyun öncesi iletişim ödülü, ünlüler takımı kazanırsa seçtikleri bir arkadaşları ile WhatsApp üzerinden konuşabilme şansı olarak açıklandı. Gönüllülerde ise seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilme olarak belirlendi. Ayrıca kazanan takımın Görevimiz Tatil filmini izleyebilecekleri de belirtildi.
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Sevdikleriyle iletişim kurmak için parkura gelen yarışmacılar kazanmak için canını dişine taktı. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı oyunda skor 3-3 oldu. Ünlüler takımı, üst üste sayılar alarak rakibi arasındaki farkı açtı ve ilerleyen dakikalarda skor 9-4 oldu. Gönüllüler takımı son anda rakibine mağlup oldu ve İsmail, Steven'ı yenerek skoru 10-5 yaptı. Böylece Survivor'da iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı.