Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? İşte 2 Mart Survivor 2021 SMS sıralaması ve iletişim ödülünün sahibi

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? Her hafta salı akşamları oynanan iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacıların, sevdikleriyle teknolojik yollardan iletişim kurmasını sağlayan iletişim oyununda bu hafta ödül gönüllüler için ailelerinden gelen fotoğraflı mesaj olarak belirlendi. Ünlülerde ise ödül ailelerden gelen mektup olarak açıklandı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda ilk etapta ünlülerden İsmail - Merve, gönüllülerden Aleyna - Poyraz ikilisi avantaj oyunu için parkura çıktı.



Poyraz, Merve'den önce dört başarılı atış yaparak avantaj oyununu gönüllüler takımına kazandırdı. Sonraki turda ise yarışmacılar bu kez oyun için daha çok motive oldu. Oyuna hızlı başlayan Gönüllüler takımı, 3-0 öne geçti. Ünlüler takımı, üst üste aldıkları oyunlar ile skoru 3-3'e getirdi. İlerleyen anlarda ise iletişim oyununda skor 9-9 oldu ve oyun bayrak yarışına kaldı.



Bayrak yarışında rakibinden önce altı başarılı atış yapan Poyraz oldu. Böylece Poyraz iletişim oyununu kendi takımına kazandırdı. Ünlüler takımı ise iletişim oyununu bu hafta da kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.