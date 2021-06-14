Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacının SMS sonucu şaşırttı! Şok konsey!
Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtı ada konseyinde kesinleşti. Büyük finale sayılı günler kala Survivor'ın 13 Haziran tarihli 118. bölümünde yarışmacılar eleme konseyinde toplandı. Aleyna, Ayşe ve Batuhan'ın eleme potasında olduğu gecede, en az oyu alan isim Survivor şampiyonu olma hayallerine veda etti. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor SMS oylarının rekor kırdığını söylerken, adaya veda eden iddialı isim herkesi şaşırttı. Diğer yandan Survivor ödül oyununu kazanan mavi takım Bahamalar'a gitme şansı yakaladı. İşte, 13 Haziran Survivor'a veda eden isim ve son bölümün özeti.
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Survivor'dan elenen isim pazar gecesi netleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde kırmızı ve mavi takımda potada olan Ayşe, Batuhan ve Aleyna elenmemek için karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, en az SMS oyunu alarak Survivor'dan elenen yarışmacının Batuhan olduğunu duyurdu. Survivor 2021 olma rüyasına veda eden Batuhan ilk dörde oturmayı istediğini söyleyerek, SMS atan sevenlerine teşekkür etti.
Türkiye ve Yunanistan yarışmacılarının karşılıklı mücadele verdiği Bahamalar ödül oyununu ise mavi takım kazandı. Mavi takım yarışmacıları adaya daha fazla motive oldu.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Survivor'da değişen eleme sistemi ile beraber, eleme konseyi bu hafta pazar akşamı gerçekleşti. Haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Bu hafta Survivor eleme adayları Aleyna, Ayşe ve Batuhan olurken, Acun Ilıcalı gecenin sonunda yaptığı açıklamada yarışma tarihinde en fazla oy kullanılan haftanın bu hafta olduğunu duyurdu.
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Oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor 24. haftada adaya veda eden isim Batuhan oldu. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Batuhan, duygularını gizlemekte zorlanırken, ilk yaptığı açıklamada, "Beni bu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. Gönül isterdi ki son dörde oturayım... Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." dedi.
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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme konseyinden önce Survivor yarışmacıları ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türk – Yunan Survivor takımları birleşerek ödül oyununda Mavi takım ile Kırmızı takım olarak mücadele verdi. Oyun öncesi ödül Bahamalar tatili olarak açıklandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda Türk - Yunan karma takımları arasında başa baş mücadele devam ederken, Mavi takım, üst üste sayılar alarak Kırmızı takım ile arasındaki farkı açtı.
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Gecenin sonunda parkurda rakibine göz açtırmayan Mavi takım, 10-5 skorla ödül oyununu kazanan takım oldu.Mavi takım bu sonuçla beraber Bahamalar'a gitme hakkı elde etti. Bahamalar'da Mavi takım, iki farklı adaya giderek partiye katıldı. Dünyanın en iyi dj’leri eşliğinde stres atan yarışmacılar ayrıca Acun Ilıcalı'yla da yemek yiyerek kaliteli zaman geçirdi.
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SURVİVOR BATUHAN KİMDİR?
Batuhan Karacakaya 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul doğumlu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi ile olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır. Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana gelmiştir.
Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırmıştır.
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Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Diriliş Ertuğrul adlı dizi ile ekrana gelen Batuhan Karacakaya, Engin Altan Düzyatan 'ın canlandırdığı Ertuğrul karakterinin kardeşi Dündar'ı oynadı.
SURVİVOR BATUHAN'IN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi, 4 Sezon, Dündar Bey, 2016-2017)
Uzun Hikaye (Mustafa (15 Yaş, Sinema Filmi, 2012)
Umutsuz Ev Kadınları (TV Dizisi, 3 Sezon, Mert, 2011-2013)