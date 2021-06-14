Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Survivor'a veda eden yarışmacının SMS sonucu şaşırttı! Şok konsey!

Oy sonuçlarının açıklanması ile Survivor 24. haftada adaya veda eden isim Batuhan oldu. Survivor'ın iddialı yarışmacılarından olan Batuhan, duygularını gizlemekte zorlanırken, ilk yaptığı açıklamada, "Beni bu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ederim. Güzel bir yoldu. Gönül isterdi ki son dörde oturayım... Ben bence iyi bir şekilde buraya geldi. Umarım bundan sonra da güzel bir şekilde yolculuğumuzu yapacağız." dedi.