Survivor'da kim elendi, kim gitti? Takımlar ne zaman karışacak? sorusu konseyde yanıt buldu... İşte 4 Mayıs Survivor SMS sıralaması!

İlk olarak avantaj oyunda Batuhan ve Melis, Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu parkura geldi. Bayrak yarışına kalan oyunda ünlüler takımı seçim şansını elde etti. Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyunu kazanmak için adeta canını dişine taktı. Oyunun ilerleyen anlarında ünlüler takımı önde iyi başlayıp üç farkı yakaladı. Oyunun sonunda 10-6 skorla kazanan ünlüler takımı oldu.