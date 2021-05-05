Survivor'da kim elendi, kim gitti? Takımlar ne zaman karışacak? sorusu konseyde yanıt buldu... İşte 4 Mayıs Survivor SMS sıralaması!
Survivor'dan elenen isim kesinleşti. Büyük finale kısa süre kala iletişim ve eleme heyecanının yaşandığı Survivor 2021'in 4 Mayıs Salı akşamı yayınlanan 84. bölümünde parkurda ipi göğüsleyen takım iletişim ödülünü alarak sevdikleri ile görüşme şansını elde etti. Ünlüler ve gönüllülerin konseyde toplandığı gecede, Survivor SMS birincisi İsmail olurken, pota mücadelesi Sergen, Merve ve Melis arasında geçti. En az SMS oyunu alan ismi gecenin sonunda açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'da kim elendi? sorusuna yanıt verdi. İşte, SMS sıralaması ile Survivor'dan giden isim ve son bölümün özeti.
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Survivor'da kimin elendiği salı gecesi belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve rekabete hız kesmeden devam eden Survivor 2021'in 4 Mayıs tarihli son bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ilk etapta iletişim oyununda mücadele verdi. Zorlu parkurda galip gelen ünlüler takımı iletişim ödülünün sahibi olurken; ada konseyinde oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'dan elenen ismin Melis olduğunu duyurdu. SMS birincisi olan İsmail'in potaya gönderdiği Melis böylece hayallerine veda etti.
Öte yandan Acun Ilıcalı, kadın yarışmacının elenmesinden dolayı Survivor'da takımların karışacağını bildirildi. Çarşamba akşamı yapılacak özel yayında takımlar belirlenecek.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Sergen, Merve ve Melis'in eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi İsmail Balaban seçildi.
Survivor’da 17. haftada İsmail eleme adayı olarak Melis'in ismini verdi. Acun Ilıcalı gün sonunda oy sonuçlarını açıkladı. Cumartesi günkü oylama baz alınarak halktan gelen SMS sonuçlarına göre Survivor 2021'e veda eden isim Melis oldu. Adadan ayrılan Melis gözyaşlarını tutamadı.
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ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımında haftanın üç eleme adayı belirlendi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı Sergen olmuştu, pazar akşamı ise eleme potasına Merve girmişti.
Eleme heyecanının yaşandığı salı gecesi ise potaya giren son isim Melis oldu.
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SURVİVOR SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 17. hafta SMS sıralaması belli oldu. Bu hafta ünlülerde SMS birincisi İsmail olurken, SMS ikincisi Batuhan seçildi. Sergen üçüncü, Merve ise 4. oldu. Adaya veda eden Melis ise SMS sıralamasında en az oyu alan yarışmacı seçildi.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme konseyinden önce yarışmacılar yeni bir iletişim oyununda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödülü ünlüler takımı kazanırsa bir dakikalık video çekimini Instagram’dan paylaşabilme, gönüllüler kazanırsa biri aileden olmak üzere seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilme olarak belirlendi. Sevdikleri ile görüşme şansını elde etmek isteyen ünlüler ve gönüllüler takımı iletişim oyununda nefes kesen mücadeleyi ekranlara getirdi.
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İlk olarak avantaj oyunda Batuhan ve Melis, Berkay ve Aleyna Kalaycıoğlu parkura geldi. Bayrak yarışına kalan oyunda ünlüler takımı seçim şansını elde etti. Bir sonraki turda ise bu kez yarışmacılar gerçek oyunu kazanmak için adeta canını dişine taktı. Oyunun ilerleyen anlarında ünlüler takımı önde iyi başlayıp üç farkı yakaladı. Oyunun sonunda 10-6 skorla kazanan ünlüler takımı oldu.