Televizyon Haber Giriş: 28 Nisan 2021 - 01:02 | 28 Nisan 2021 - 01:02

Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? 27 Nisan Survivor SMS sıralaması ile adadan elenen isim belli oldu

Survivor'da elenen isim, SMS sıralaması ile belli oldu. İletişim ve eleme heyecanı ile ekranlara gelen yaşandığı Survivor 2021'de takımlar ilk olarak yakınları ile görüşebilmek için parkurda mücadele verdi. Parkurda rakibini yenen ünlüler takımı iletişim oyununun sahibi olurken, haftanın elemesinde SMS oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'dan kim elendi? sorusunu yanıta kavuşturdu. Gönüllüler takımı SMS birincisi Poyraz, Ünlüler takımı SMS birincisi İsmail Balaban olurken, Survivor'ın 27 Nisan tarihli 79. bölümünde adaya veda eden isim duygularına hakim olamadı. İşte, Survivor'a veda eden isim ve son bölümde yaşananların özeti.