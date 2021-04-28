Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti 27 Nisan? Survivor 2021 SMS sıralaması ile adadan elenen isim belli oldu...
Survivor SMS sıralaması ile adadan elenen isim kesinleşti. İletişim ve eleme heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar ilk olarak yakınları ile görüşebilmek için parkurda mücadele verdi. Parkurda rakibini yenen ünlüler takımı iletişim oyununun sahibi olurken, haftanın elemesinde SMS oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'dan kim elendi? sorusunu yanıta kavuşturdu. Gönüllüler takımı SMS birincisi Poyraz, Ünlüler takımı SMS birincisi İsmail Balaban olurken, Survivor'ın 27 Nisan tarihli 79. bölümünde adaya veda eden isim duygularına hakim olamadı. İşte, Survivor'a veda eden isim ve son bölümde yaşananların özeti...
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Survivor'dan elenen isim salı gecesi belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor'ın 27 Nisan tarihli son bölümünde, Aleyna Çalışkan, İlayda, Sergen, Steven arasında geçen SMS mücadelesi sonunda Acun Ilıcalı adadan ayrılan ismin İlayda olduğunu duyurdu. Adadan ayrılan yarışmacı üzgün olduğunu söylerken, gözyaşlarına güçlükle hakim oldu.
Diğer yandan sıkı mücadelenin yaşandığı Survivor iletişim oyununu bu hafta ünlüler takımı kazandı.
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SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, İlayda, Steven ve Sergen'in eleme potasında olduğu haftada SMS birincisi İsmail ve Poyraz seçildi.
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Karşılıklı olarak dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlarda, İsmail eleme adayı olarak Sergen'in ismini verdi. Poyraz ise Steven'ı eleme potasına gönderdi. Cumartesi günkü oylama baz alınarak halktan gelen SMS sonuçlarına göre Survivor 2021'e veda eden isim İlayda oldu. İlayda sporcu kimliği olmadan ilerleyebildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.
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SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler ve gönüllüler takımı eleme konseyine çıktı. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan oldu. İkinci eleme adayı da pazar akşamı İlayda seçildi.
Eleme heyecanının yaşandığı salı gecesi ise potaya Steven ve Sergen girdi.
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SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor 2021 16. Hafta SMS Sıralaması açıklandı. Bu hafta gönüllülerde SMS birincisi Poyraz olurken, ikinci olan isim Aleyna oldu. En az SMS oyunu ise Berkay aldı.
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Ünlüler takımında ise SMS birincisi İsmail, ikincisi Batuhan, üçüncüsü ise Sergen oldu. Adadan ayrılan İlayda sonuncu olurken, Melis 4. sırada yer aldı.
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İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların her hafta kazanmak için ciddi mücadeleler verdiği iletişim oyunu yine nefes kesen anlara sahne oldu. Oyun öncesi gönüllüler takımı kazanırsa seçtikleri iki kişi ile WhatsApp üzerinden mesajlaşabilme şansı yakalayacaktı. Ünlüler kazanırsa ise ödülün seçtikleri bir kişi ile konuşabilmek olduğu duyuruldu.
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Sevdikleri ile iletişim kurmak isteyen yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Deniz üzerine kurulu parkurda denge, köprü gibi birçok engeli aşmaya çalışan yarışmacılar adeta canını dişine taktı. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı ilerleyen dakikalarda skoru 9-1 yaptı. Ayşe, Berkay ile iki sayı kazanarak atağa geçerken sonraki oyunda Batuhan, Poyraz'ı yendi.
Batuhan'ın skoru 10-3 yapması ile iletişim oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Haftanın iletişim oyununun sahibi olan ünlüler takımı sevdikleri ile görüştü. İsmail'in annesinin, nişanlısı ile ilgili söyledikleri de şoke etkisi yarattı.