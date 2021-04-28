Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti 27 Nisan? Survivor 2021 SMS sıralaması ile adadan elenen isim belli oldu...

Sevdikleri ile iletişim kurmak isteyen yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Deniz üzerine kurulu parkurda denge, köprü gibi birçok engeli aşmaya çalışan yarışmacılar adeta canını dişine taktı. Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı ilerleyen dakikalarda skoru 9-1 yaptı. Ayşe, Berkay ile iki sayı kazanarak atağa geçerken sonraki oyunda Batuhan, Poyraz'ı yendi.



Batuhan'ın skoru 10-3 yapması ile iletişim oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Haftanın iletişim oyununun sahibi olan ünlüler takımı sevdikleri ile görüştü. İsmail'in annesinin, nişanlısı ile ilgili söyledikleri de şoke etkisi yarattı.