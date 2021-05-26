Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? 25 Mayıs Survivor SMS sıralaması belli oldu! İşte 21. hafta Survivor oylama sonucu
Survivor'dan elenen isim ada konseyinde SMS oy sonuçlarının açıklanması ile belli oldu. Heyecan dolu bölümle ekranlara gelen Survivor'ın 25 Mayıs tarihli bölümünde yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda efor sarf etti. Gecenin sonunda ise Acun Ilıcalı SMS oylama sonuçlarını duyurarak Survivor'dan elenen ismi açıkladı. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede SMS birincisi Poyraz ve Batuhan oldu. 2021 Survivor'ı olma rüyasına veda eden isim gecenin sonunda duygulu anlar yaşadı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte, 25 Mayıs Survivor SMS sıralaması ve son bölümün özeti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor'da kim elendi sorusu, salı akşamı yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in 25 Mayıs tarihli 102. bölümünde SMS oylaması sonuçları belli oldu. Mavi takımda SMS birincisi Poyraz olurken, kırmızı takımda bu isim Batuhan seçildi. Poyraz'ın birinci olması ile SMS ikincisi olarak açıklanan Ayşe potaya Merve'yi gönderdi. Batuhan ise Berkay'ı aday olarak söyledi. Gecenin sonunda ise en az oyu alarak adaya veda eden yarışmacı Merve oldu. Merve duygularına güçlükle hakim olurken, Aleyna Çalışkan'ın mutluluğu da kameralara yansıdı.
Türkiye ve Yunanistan yarışmacıların karşılıklı mücadele verdiği tarihi ödül oyununun kazananı da Survivor'da kırmızı takım oldu.
2
SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?
Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Aleyna Çalışkan, Berkay, Merve ve Steven'ın eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alarak adaya veda eden isim Merve oldu. Merve takım için çok fazla fedakarlık yapıldığını söylerken, "Hayırlısı buymuş" dedi.
Merve'nin vedası nedeniyle mavi takım üzüntü yaşarken, Acun Ilıcalı "Örnek sporcusun. Hırslısın, temiz kalplisin. Dürüstlüğünde yaşayıp, dürüstlüğünle topluma kendini kabul ettirecek birisin" dedi.
3
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?
Bu hafta dokunulmazlık oyunlarını kaybeden kırmızı ve mavi takımda ikişer aday eleme potasına girdi. Cumartesi akşamı yapılan oylamada eleme potasına Poyraz girdi, pazar akşamı ise Aleyna Çalışkan eleme adayı oldu.
4
SMS birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düşerken mavi takımda SMS 2.si açıklandı. SMS ikincisi olan Ayşe Merve'yi aday olarak belirledi. Poyraz da aday olarak Steven'ı aday gösterdi. Kırmızı takım birinisi olan Batuhan ise oy sonuçlarına güvendiğini dile getirerek Berkay'ı aday olarak seçti. Böylece bu haftanın adayları, Aleyna, Merve, Berkay ve Steven oldu.
5
SMS SIRALAMASI BELLİ OLDU
Survivor’da 21. hafta SMS sıralaması belli oldu. Oy sonuçlarına göre mavi takımda SMS birincisi Poyraz, SMS ikincisi Ayşe, üçüncüsü Steven oldu. Bu hafta adadan elenen Merve sonuncu olurken, Dora 4. sırada yer aldı.
6
Kırmızı takımda ise SMS birincisi Batuhan oldu. Onu İsmail ikinci sırada takip etti, Aleyna Kalaycıoğlu üçüncü, Berkay dördüncü, Aleyna Çalışkan ise beşinci oldu.
7
SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Eleme öncesinde ilk olarak yarışmacılar benzerine çok az rastlanan sıra dışı ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türkiye ve Yunanistan Survivor kırmızı ile mavi takımları salı gecesi ödül oyunu oynamak için mücadele verdi. Kazanan takımın rafting, piknik, villada konaklama ve Instagram'dan selfie paylaşacağı açıklandı. Kıran kırana geçen mücadelede Kırmızı ile Mavi takımlar bir araya geldi.
8
Karşılıklı sayılar ile skor 6-2'ye gelirken, mavi takım, farkı ikiye indirmeyi başardı. Skor 9-8 iken Mavi takımdan Steven, Kırmızı takımdan Sakis'in parkura gelmesi ile oyunun kaderi değişti. Eşitlik sağlanınca oyun bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında skoru 10-9 yapan kırmızı takım ödülü aldı. Böylece ödülden Yunanistan ve Türkiye yarışmacılarının olduğu kırmızı takım faydalanma şansı elde etti.