Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? İşte 8 Haziran SMS sıralaması ve Survivor'a veda eden yarışmacı

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? Salı gecesi Survivor'da bir isim daha veda etti. Her hafta salı günleri yapılan haftanın elemesinde, yine heyecanlı ve duygu dolu anlar yaşandı. Steven, Aleyna ve Ayşe'nin eleme potasında olduğu gecede en az SMS oyunu alan Steven oldu. 23. haftada adaya veda eden Steven yıllardır hayalini kurduğu Survivor rüyasını gerçekleştirdiği için memnun olduğunu dile getirerek, ''Ben gidiyorum ama şampiyon siz olacaksınız. O koltukta sen oturacaksın Poyraz.'' dedi.