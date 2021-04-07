Survivor'da kim elendi 6 Nisan? Konseyde ceza yağdı... İşte Survivor 2021 SMS sıralaması ve iletişim ödülünün sahibi

BATUHAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI Batuhan ise bir içeceği çantasına attığını söyledi. Batuhan "O içeceğin türünün e olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim" dedi.



Cezaları açıklayan Acun Ilıcalı "Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda ve Batuhan üçer ödülden faydalanmayacaksınız" dedi. Yaptırımlara karşı çıkan Batuhan ise cezanın çok ağır olduğuna itiraz etti.



Bu hafta eleme potasına giren ve adaylığı düşen Batuhan, konseyde Acun Ilıcalı'nın yaptırımları sonrası gözyaşlarını tutamadı. SMS birincisi olan Batuhan, bir kez daha böyle bir olayın yaşanmayacağını belirterek, özür diledi.