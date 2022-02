Survivor'dan kim elendi, kim gitti? 9 Şubat dün akşam Survivor'da ödülü kim kazandı? Elenen yarışmacıya Acun Ilıcalı'dan yeni sezon All Star sözü

Survivor'dan elenen yarışmacı çarşamba akşamı netlik kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan ve rekabeti her geçen gün artan Survivor 2022 All Star'da oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme potasına giren sekiz yarışmacı için SMS sonuçları belirlendi. Bu hafta takım arkadaşlarının oylamaları ile eleme adayı olarak sürgün adasına giden yarışmacılar, Furkan, Bora, Sercan ve Gizem olmuştu. Geçen hafta eleme yapılmadığı için potada kalan 4 isim ise Barış, Mert, Birsen, Evrim olarak belirlenmişti. Heyecan dolu eleme konseyinde sekiz ismin SMS sonuçlarına göre Acun Ilıcalı en az oyu alarak elenen yarışmacının Furkan olduğunu duyurdu. Survivor'dan elenen Furkan'a Acun Ilıcalı gelecekte yayınlanacak ilk All Star'da kadrosunda yarışmacı olma sözü verdi.