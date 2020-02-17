Survivor’da kim eleme adayı oldu, eleme ne zaman? İşte Survivor 2020'de dokunulmazlığı kazanan ilk takım
Survivor 2020 ekran macerasına hızlı bir başlangıç yaştı. Bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle ekrana gelecek olan Survivor’ın 16 Şubat tarihli ilk bölümünde takımlar ödül ve dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Salı günü yapılacak konsey sonrasında bir kişi ıssız ada macerasını tamamlayacak, elenen kişi Survivor tarihinin ‘en erken elenen ismi’ olarak tarihe geçecek. Peki, Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da eleme adayı kim oldu?
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Survivor 2020'nin ilk bölümünde yarışmacılar önce ödül ardından dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldiler. Acun Ilıcalı, dokunulmazlık mücadelesini kaybeden takımın ada konseyinde Survivor 2020'de oylama sisteminde nasıl bir fark olduğunu, eleme adaylarının nasıl belirleneceği, adaya veda edecek ismin hangi gün açıklanacağını ada konseyinde yapılacak oylama öncesinde anlattı. Peki, Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor'un ilk oyununu kim kazandı?
Survivor 2020'nin 1. bölümünde yarışmacılar ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Çekiç, ip ve çivi almak için mücadele eden Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ilk oyunu 2-0 ünlüler takımı kazandı. Kaybeden takım olan Gönüllüler ise barınma ihtiyaçları için gerekli olan ekipmanlara 2 gün sonra sahip olacak.
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Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Surrvivor 2020’nin 16 Şubat tarihli bölümünde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunu ile karşı karşıya geldi. Zorlu bir parkurda kıyasıya rekabet eden iki takımdan biri, dokunulmazlık oyununu kazanarak avantaj elde etti. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise Survivor ada konseyine giderek ilk eleme adayını belirledi.
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Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu?
Takım içerisinde yapılan oylama sonrasında Gönüllüler takımında yer alan Fatma Günaydın, 6 oyla Survivor 2020'nin ilk eleme adayı oldu. 2. ve 3. eleme adayı en çok oyu alan isim belirleyecek ve adaya veda edecek ilk isim belirlenecek.
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Survivor 2020’de eleme sistemi nasıl olacak?
Acun Ilıcalı sms oylaması sistemine göre eleme yapılacağını anlattı. Bir aday dokunulmazlığı kaybeden takımın genel oylamasıyla belirlenecek. 2. ve 3. adayı SMS sonuçlarına göre en çok oy alan iki yarışmacı belirleyecek. Üç eleme adayından hangisi daha az oy aldıysa Survivor’a veda edecek.