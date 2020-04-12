Survivor’da kilo tahmini oyununu kim kazandı? Survivor’da kim kaç kilo verdi?
Survivor Birleşme Partisi haftası boyunca yarışmacılar birbirinde keyifli oyunlar oynamaya devam ediyor. Survivor 2020’nin 11 Nisan tarihli bölümünde kilo tahmini oyunu oynandı. En iyi tahminde bulunan kişi ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor’da kilo tahmin oyununu kim kazandı? Survivor’da kim kaç kilo verdi?
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1
Survivor 2020 yarışmacılarının iki ayda verdikleri kilolar ve değişimlerinin göz önüne geldiği oyunda takımlar tartıya çıkan kişinin kilosunu tahmin etmeye çalıştı. Survivor 2020’de en çok kilo veren yarışmacı Gönüllüler takımından çıktı. Yarışmacı 20 kilo ile Survivor tarihine geçti. Peki, Survivor’da kilo tahmini oyununu kim kazandı? Survivor’da kim kaç kilo verdi?
2
KİLO TAHMİN OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2020’de en çok kilo kaybeden yarışmacılar Yasin ile Elif oldu. 20 kilo veren Yasin, en çok kilo veren yarışmacı olarak tarihe geçti. Tahmin oyununun kazananı 10-9 skorla kazanan Ünlüler takımı oldu.
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KİLO TAHMİN OYUNUNDA ÖDÜL NEYDİ?
Oyunda en çok kilo kaybeden yarışmacı, kazandığı bir ödülün iki katını yeme şansı yakaladı. Aynı şekilde en çok doğru tahmini yaparak kazanan takım da bundan sonra kazanacağı yemek ödülünün çift olarak yiyecek.