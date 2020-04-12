Survivor’da kilo tahmini oyununu kim kazandı? Survivor’da kim kaç kilo verdi?

KİLO TAHMİN OYUNUNDA ÖDÜL NEYDİ? Oyunda en çok kilo kaybeden yarışmacı, kazandığı bir ödülün iki katını yeme şansı yakaladı. Aynı şekilde en çok doğru tahmini yaparak kazanan takım da bundan sonra kazanacağı yemek ödülünün çift olarak yiyecek.