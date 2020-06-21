Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu...Cemal Can kimin adını söyledi?

BEN EVRİMİ YAZARIM BURADA ÇOK KALDI Survivor Yasin, Kırmızı takımdan Survivor Evrim hakkında konuştu. Oyun öncesinde açıklama yapan Survivor Yasin, ilk olarak büyük ödülü kaçırmanın üzüntüsünü dile getirdi. Survivor Yasin, büyük ödüle bir kişinin gitmesinden ise hiç gitmemiş üç kişinin gitmesinin daha mantıklı olduğu söyledi. Sonrasında Survivor Yasin, bugün oynanacak dokunulmazlık oyunun Survivor ve kendileri için çok değişik bir oyun olacağını, herkesin bireysel olarak yarışacağını söyledi. Günün sonunda ise bir ismin yazılacağını söyleyen Survivor Yasin, MasterChef Eda’ya benzettiği Evrim’in gitmesini istediğini belirterek “Ben Evrimi yazarım, burada çok kaldı neredeyse bizi gönderecek” sözleri ile yazacağı ismi açıkladı.