Survivor'da ilk eleme adayı belli oldu...Cemal Can kimin adını söyledi?
Ünlüler Gönüllüler konsepti ile başladığı yeni sezonunda 4,5 ayı geride bırakan Survivor 2020’de heyecan gün geçtikte daha da artıyor. Survivor 113. Bölümde son sekize kalan yarışmacılar arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyunda diğer yedi rakibini geride bırakan Cemal Can, Survivor 2020 çeyrek finalinde ilk bireysel dokunulmazlığı kazandı ve ada konseyinde bir kişiyi potaya gönderme hakkı kazandı.
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EVRİM GİTSİN
Cemal Can, ada konseyinde eleme adayı olarak ise Evrim’in ismini verdi. Survivor Cemal Can, uzun bir açıklama ile haftanın ilk eleme adayı olarak Survivor Evrim’in ismini söyledi. Survivor Evrim, isminin çıkması sonrasında ilk olarak Cemal Can’a dair düşüncelerini açıkladı. "Şaşırmadım, şaşırtmadı" diyen Evrim, bundan sonra çıkacak diğer iki adayı beklediğini belirtti.
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BERKAN İLE NİSA KAPI KOMŞUSU ÇIKTI
"Bil Bakalım" oyununda kırmızı takımdan Survivor Berkan ve mavi takımdan Survivor Nisa kapı komşusu olduğu ortaya çıktı. Bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde yarışmacılar Bil Bakalım ile stres attılar. Berkan ile Barış'ın karşılaştığı sırada Murat Ceylan, yarışmacılara nereden katıldıklarını sordu. Berkan'ın "Bayrampaşa" demesi üzerine Nisa'nın da sevinmesi Murat Ceylan'ı şaşırttı. Esas şaşırtan olay ise Berkan ile Nisa'nın kapı komşuları olduğunun ortaya çıkması oldu.
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BEN EVRİMİ YAZARIM BURADA ÇOK KALDI
Survivor Yasin, Kırmızı takımdan Survivor Evrim hakkında konuştu. Oyun öncesinde açıklama yapan Survivor Yasin, ilk olarak büyük ödülü kaçırmanın üzüntüsünü dile getirdi. Survivor Yasin, büyük ödüle bir kişinin gitmesinden ise hiç gitmemiş üç kişinin gitmesinin daha mantıklı olduğu söyledi. Sonrasında Survivor Yasin, bugün oynanacak dokunulmazlık oyunun Survivor ve kendileri için çok değişik bir oyun olacağını, herkesin bireysel olarak yarışacağını söyledi. Günün sonunda ise bir ismin yazılacağını söyleyen Survivor Yasin, MasterChef Eda’ya benzettiği Evrim’in gitmesini istediğini belirterek “Ben Evrimi yazarım, burada çok kaldı neredeyse bizi gönderecek” sözleri ile yazacağı ismi açıkladı.
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MODU NEDEN DÜŞTÜ?
Survivor 2020 yeni bölümde ada konseyinde Berkan, modunun neden düşük olduğunu açıkladı. Survivor önceki bölümlerde çeyrek finale kalan sekiz yarışmacı arasında kaptanlık mücadelesi verilmiş ve sonrasında Elif Kırmızı takımın, Yasin de Mavi takımın kaptanı olmuştu. Survivor Berkan, Elif, Sercan ve Evrim ile birlikte Kırmızı takımda yer alıyordu. 20 Haziran 2020 tarihli Survivor yeni bölümde Acun Ilıcalı, ada konseyinde Berkan’a modunun neden düşük olduğunu sordu. Survivor Berkan, son takımında yer alan arkadaşlarından farklı bir takıma düşmesi nedeniyle modunun düştüğünü, bir ara oyunda sinir krizi bile geçirdiğini söyledi. Sonrasında ise Berkan, bu tip durumlarda kendini toparlayabildiğini, yeni sistem ile birlikte heyecanının arttığını da belirtti.