Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor All-Star'da bu haftanın ikinci eleme adayı netlik kazandı. 8 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, ünlüler takımından Barış, ada konseyinde adı en çok yazılan isim olmuştu. Bu akşam ise her iki takım da konseye gitmemek adına kıran kırana mücadele etti. İşte, Survivor All-Star son bölümde yaşananlar...