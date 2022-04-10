Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor All-Star'da bu haftanın ikinci eleme adayı netlik kazandı. 8 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, ünlüler takımından Barış, ada konseyinde adı en çok yazılan isim olmuştu. Bu akşam ise her iki takım da konseye gitmemek adına kıran kırana mücadele etti. İşte, Survivor All-Star son bölümde yaşananlar...
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı.
Öte yandan kazanan takımın iletişim ödülünün de sahibi olduğu oyunda her iki takımda başarılı performans sergiledi.
Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadınlar mücadele etti. Mücadele sonunda kazanan gönüllüler oldu.
Erkeklerin mücadelesi de heyecan dolu idi. Bu oyunun galibi de gönüllüler takımı oldu.
Dokunulmazlık oyununda, takımın en başarılı isimlerinden Anıl Berk Baki'ye dokunulmazlık sembolü verildi.
Gecenin kaybedeni olan ünlüler takımı ada konseyinde yüzleşti. Gecenin sonunda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Gizem oldu ve ikinci eleme adayı olarak belirlendi.