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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

#Survivor#Eleme#Eleme Adayı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında ekranlara gelen Survivor'da 2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşamki bölümde, ünlüler takımından Barış eleme adayı olarak potaya çıkmıştı. Bugünkü bölümde ise haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

1/4Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor All-Star'da bu haftanın ikinci eleme adayı netlik kazandı. 8 Nisan akşamı ekranlara gelen bölümde, ünlüler takımından Barış, ada konseyinde adı en çok yazılan isim olmuştu. Bu akşam ise her iki takım da konseye gitmemek adına kıran kırana mücadele etti. İşte, Survivor All-Star son bölümde yaşananlar...

2/4Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte Survivor All-Star son bölümde yaşananlar

Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı.

Öte yandan kazanan takımın iletişim ödülünün de sahibi olduğu oyunda her iki takımda başarılı performans sergiledi.

3/4HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI

HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da dokunulmazlık oyununun ilk etabında kadınlar mücadele etti. Mücadele sonunda kazanan gönüllüler oldu.

Erkeklerin mücadelesi de heyecan dolu idi. Bu oyunun galibi de gönüllüler takımı oldu.

Dokunulmazlık oyununda, takımın en başarılı isimlerinden Anıl Berk Baki'ye dokunulmazlık sembolü verildi.

4/4ELEME ADAYI KİM OLDU

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gecenin kaybedeni olan ünlüler takımı ada konseyinde yüzleşti. Gecenin sonunda yapılan oylamada, adı en çok yazılan Gizem oldu ve ikinci eleme adayı olarak belirlendi.

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#Survivor#Eleme#Eleme Adayı