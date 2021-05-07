Survivor'da hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan belli oldu
Survivor'da kazanan takım heyecan dolu bölümün ardından belli oldu. Anlat bakalım ve ödül oyunu heyecanının damga vurduğu Survivor 2021'in 6 Mayıs tarihli 86. bölümünde takımların karışmasının ardından yarışmacılar ilk parkur deneyimini gerçekleştirdi. Kıran kırana yarışa sahne olan ödül oyununun galibi pizzanın sahibi olurken; bu haftanın kaptanları Merve Aydın ve Batuhan seçildi. Gecenin sonunda ise Survivor'da kim kazandı? sorusu yanıt buldu. İşte, 6 Mayıs Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan takım ve son bölümün özeti.
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Survivor'da anlat bakalım ve ödül oyunu mücadelesi her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu. Tv8'de yayınlanan ekranların fenomen yarışması Survivor 2021'de mavi ve kırmızı takım ilk mücadelesine çıktı. Kazanmak için adeta canını dişine takan yarışmacılar parkurda yoğun mücadele verdi. Ödülü kazanmak için kelimeleri tahmin etmeye çalışan mavi takım anlat bakalımın galibi oldu. Yiyecek ödül oyununu ise kırmızı takım aldı. Oyun alanını deviren Batuhan'ın sert tepkisine Acun Ilıcalı'nın uyarısı ise dikkat çekti.
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SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?
Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı.
Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Zorlu parkurda ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül pizza, suffle, kızarmış tavuk gibi çeşitli yiyecek ve Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sitcom'unu izleyebilme olarak açıklandı.
Eski takım arkadaşları ile bu kez parkurda eşleşen yarışmacılar, kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk olarak avantaj oyununda karşılaşan takımlar bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım seçim avantajını elde etti. Sonraki turda ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başarırken Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi. 9-9 eşitliğin olduğu oyunda bayrak yarışında kazanan kırmızı takım oldu.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.
Anlat bakalımda skor 5-5 olunca en iyiler mücadelesi yapıldı. Bu etapta ise mavi takım, rakibin beş kelimesine karşılık beş kelime bildi. Böylece 6-5 skorla mavi takım anlat bakalımın sahibi oldu. Ödülü alan mavi takım kişi başına iki tane beyaz peynirli, domatesli tost yiyebilme şansını elde etti.
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BATUHAN'A ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI
İlk ödül oyunu nefes kesen mücadelelere sahne olurken parkurda kendine sinirlenen Batuhan hırsını oyun alanından almak isteyince Acun Ilıcalı'dan tepki geldi. Steven'ın sayı almasına karşılık parkuru deviren Batuhan'a Acun Ilıcalı, "Saçma sapan bir şey bu. Ne bu şimdi! Olmadı, yakışmayan bir hareket. Ufak tefek bir şey evet de gidip hedef tahtasını indiriyorsunuz." diyerek sesini yükseltti.