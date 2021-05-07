Survivor'da hangi takım kazandı? 6 Mayıs Survivor ödül ve anlat bakalım oyununu kazanan belli oldu

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Zorlu parkurda ödül oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül pizza, suffle, kızarmış tavuk gibi çeşitli yiyecek ve Hasan Can Kaya'nın Bir Yeraltı Sitcom'unu izleyebilme olarak açıklandı.



Eski takım arkadaşları ile bu kez parkurda eşleşen yarışmacılar, kazanmak için elinden geleni yaptı. İlk olarak avantaj oyununda karşılaşan takımlar bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım seçim avantajını elde etti. Sonraki turda ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başarırken Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi. 9-9 eşitliğin olduğu oyunda bayrak yarışında kazanan kırmızı takım oldu.