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Survivor'da haftanın 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar

#Survivor#Eleme#Seoanasayfa

TV8 ekranlarında devam eden Survivor All-Star 2022'de heyecan hız kesmeden sürüyor. Bugün, beşinci haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu geride kaldı ve iki isim gecenin sonunda sürgün adasına giden üçüncü ve dördüncü kişi oldu. Peki, Survivor'da haftanın 3. eleme adayı kimler oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

1/3Survivorda haftanın 3. ve 4. eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte son bölümde yaşananlar

Survivor 2022'de, 14 Şubat akşamı ekranlara gelen bölüm nefesleri kesti. Bu haftanın iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımının kazanmasının ardından, gönüllüler takımı oyuna daha da bir asıldı. İşte, Survivor'da haftanın 3. ve 4. eleme adayı...

2/3Survivorda haftanın 3. ve 4. eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım kazandı İşte son bölümde yaşananlar

Haftanın birinci ve ikinci eleme adayları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Bu akşam 3. ve 4. eleme adayı çıkarılacak olup sürgün adasına gidecek yarışmacılar belli oldu.

3/3HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI

HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 5. haftanın son dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kıran kırana geçen oyunlar ve dokunulmazlığı kazanan takımın kim olduğu, yarışmanın sıkı takipçilerince merak ediliyor.

Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Yapılan oylama sonucunda sürgüne giden 3. eleme adayı, Aşkım Burçe Tunay oldu.

Performans birincisi Berkan'ın söylediği sürgüne giden 4. eleme adayı ise Ezgi Hocaoğlu olarak belirlendi.

Bu sonuçların ardından, haftanın eleme adayları; Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.

 

 

 

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#Survivor#Eleme#Seoanasayfa