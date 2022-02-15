Survivor'da haftanın 3. ve 4. eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte son bölümde yaşananlar

HAFTANIN SON DOKUNULMAZLIĞINI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 5. haftanın son dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Kıran kırana geçen oyunlar ve dokunulmazlığı kazanan takımın kim olduğu, yarışmanın sıkı takipçilerince merak ediliyor.



Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Yapılan oylama sonucunda sürgüne giden 3. eleme adayı, Aşkım Burçe Tunay oldu.



Performans birincisi Berkan'ın söylediği sürgüne giden 4. eleme adayı ise Ezgi Hocaoğlu olarak belirlendi.



Bu sonuçların ardından, haftanın eleme adayları; Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.



