Survivor'da gergin anlar... Kafa kafaya geldiler

SURVIVOR’DA BAYRAM HAFTASINDA ELEME NASIL OLACAK? Survivor 2020 son ada konseyinde Acun Ilıcalı, bayram haftasında neler olacak, eleme nasıl olacak açıkladı. Acun Ilıcalı, Survivor’da bayram dolasıyla bu hafta eleme olmayacağını söyledi. Bu hafta yapılacak iki dokunulmazlık oyunu sonrasında iki eleme adayı çıkarılacak. Gelecek hafta ise yine iki dokunulmazlık oyunu ile yine 2 tane eleme adayı belirlenecek. Sadece bu adaylara yapılacak oylama sonrasında elenen kişi belli olacak.