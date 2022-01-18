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Sürgün kampı nedir? Survivor'da sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu? İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

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Sürgün kampı uygulaması, Survivor All Star ile birlikte gündeme geldi. 2022 sezonuna hızlı bir giriş yapan Survivor All Star'da daha önce eşi benzeri görülmemiş yeni bir kural getirildi. Sadece ilk hafta için geçerli olacak olan sürgün kampının detayları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor All Star ilk haftasında toplam 4 kez dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın seçeceği eleme adayı sürgüne gidecek. İlk giden kişi, bir gün boyunca tek başına kalacak. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü eleme adayı sırasıyla sürgün adasında kalacak. Peki, Sürgün kampı nedir? Survivor'da sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu? İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

1/6Sürgün kampı nedir Survivorda sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Survivor, "All Star" sezonuna sürgün kampı uygulamasıyla başladı. Yarışmacıları şok eden Survivor All Star sürgün kampı uygulamasının detayları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor tarihinde ilk defa uygulanacak sürgün kampı, sadece ilk hafta için geçerli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçilen eleme adayı, Survivor sürgün kampına gidecek. Takım arkadaşları tarafından eleme adayı gösterilen kişi, sürgün kampında tek başına kalacak.

2/6Sürgün kampı nedir Survivorda sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Sürgün kampına giden yarışmacı, elemenin gerçekleşeceği tarihe kadar hiçbir oyunda yer almayacak. Ödüllerden faydalanamayacak, hiç kimseyle iletişim kuramayacak. İlk hafta eleme 19 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.

3/6Sürgün kampı nedir Survivorda sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Survivor All Star ilk haftasında toplam 4 kez dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın seçeceği eleme adayı sürgüne gidecek. İlk giden kişi, bir gün boyunca tek başına kalacak. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü eleme adayı sırasıyla sürgün adasında kalacak.

4/6SÜRGÜN ADASINA GİDEN İLK KİŞİ KİM OLDU

SÜRGÜN ADASINA GİDEN İLK KİŞİ KİM OLDU?

Ünlüler takımının konseyde isim yazarak yaptıkları oylamada en çok oyu alan Birsen, ilk eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.

5/6Sürgün kampı nedir Survivorda sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Birsen ardından sürgün kampına gönderilen 2'nci isim Sercan Yıldırım oldu.

6/6Sürgün kampı nedir Survivorda sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Son olarak ise 7 takım arkadaşının adını yazdığı Gizem Kerimoğlu, hem eleme adayı oldu hem de sürgün kampına gönderildi.

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