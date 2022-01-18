Sürgün kampı nedir? Survivor'da sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu? İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Survivor, "All Star" sezonuna sürgün kampı uygulamasıyla başladı. Yarışmacıları şok eden Survivor All Star sürgün kampı uygulamasının detayları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor tarihinde ilk defa uygulanacak sürgün kampı, sadece ilk hafta için geçerli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçilen eleme adayı, Survivor sürgün kampına gidecek. Takım arkadaşları tarafından eleme adayı gösterilen kişi, sürgün kampında tek başına kalacak.