Sürgün kampı nedir? Survivor'da sürgün kampına giden yarışmacılar kimler oldu? İşte sürgün kampı uygulaması hakkında bilgiler...

Survivor, "All Star" sezonuna sürgün kampı uygulamasıyla başladı. Yarışmacıları şok eden Survivor All Star sürgün kampı uygulamasının detayları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor tarihinde ilk defa uygulanacak sürgün kampı, sadece ilk hafta için geçerli olacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımdan seçilen eleme adayı, Survivor sürgün kampına gidecek. Takım arkadaşları tarafından eleme adayı gösterilen kişi, sürgün kampında tek başına kalacak.
Sürgün kampına giden yarışmacı, elemenin gerçekleşeceği tarihe kadar hiçbir oyunda yer almayacak. Ödüllerden faydalanamayacak, hiç kimseyle iletişim kuramayacak. İlk hafta eleme 19 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek.
Survivor All Star ilk haftasında toplam 4 kez dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlığı kaybeden takımın seçeceği eleme adayı sürgüne gidecek. İlk giden kişi, bir gün boyunca tek başına kalacak. Sonrasında ikinci, üçüncü, dördüncü eleme adayı sırasıyla sürgün adasında kalacak.
Ünlüler takımının konseyde isim yazarak yaptıkları oylamada en çok oyu alan Birsen, ilk eleme adayı oldu ve sürgün kampına gönderildi.
Birsen ardından sürgün kampına gönderilen 2'nci isim Sercan Yıldırım oldu.
Son olarak ise 7 takım arkadaşının adını yazdığı Gizem Kerimoğlu, hem eleme adayı oldu hem de sürgün kampına gönderildi.