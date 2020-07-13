Survivor'da finale kalan 3 isim belli oldu... Aycan'ın canlı yayındaki sorusu sosyal medyayı salladı!

'CANIM SIKILIRSA SENİ ARAYACAĞIM' "Sen benim geldiğim yerlerin çok daha ilerisindesin. Sen kalbi çok temiz bir arkadaşsın. Seni burada tanıdım. O kadar verici bir ruh halin var ki, bunun karşılığını hayatta mutlaka göreceksin. Bu tv tarihinin belki de en büyük yarışması, seyircimiz bunu takdir etti ki buraya kadar geldin. Sen Survivor'ın kazananlarından birisin. Senin iyi niyetin sadece bana değil, bütün Türkiye'ye geçti. İlk oturduğun kafede bunu anlayacaksın. Eğer bir gün canım çok sıkılırsa emin ol seni arayacağım. İnşallah çok güzel şeyler yaşa, çünkü hak ediyorsun. Daha söyleyecek çok şeyim var ama canlı yayındayız..."