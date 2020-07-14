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Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 00:29,

Survivor'da finale kalan 2 isim belli oldu! Acun Ilıcalı elenen ismi canlı yayında açıkladı...

11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor'da sona gelindi. 5,5 aylık maceranın şampiyonu yarın akşam yapılacak final ile belli olacak.İstabul'daki finale katılmaya hak kazanan 3 kişi dün akşam Dominik'te gerçekleştirilen son konsey ile belirlendi. Berkan, yarışmaya veda eden son isim oldu. Şampiyonluk için mücadele edecek iki finalist ise bu akşam belirlenecek. İşte Survivor İstanbul finalinin ilk ayağında yaşananlar...

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5,5 aylık Survivor mücadelesinde sona gelindi. Finale kalmaya hak kazanan Yasin, Cemal Can ve Barış bugün Acun Ilıcalı'nın özel jeti ile Türkiye'ye döndü. 3 yarışmacı yarın gerçekleşecek büyük final öncesi bu akşam son kez sms oylamasına çıktı. Canlı yayınlanan eleme gecesinde 2 finalist belirlendi. İşte Survivor İstanbul finalinin ilk ayağında yaşananlar...

2DENİZİN ORTASINA DEV SAHNE
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DENİZİN ORTASINA DEV SAHNE

Galataport'taki canlı yayın saatler önce başladı. Finalin ilk ayağı için denizin ortasına devasa bir sahne kuruldu. Survivor'dan daha önce elenen yarışmacılar tribünde yerini aldı.

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Acun Ilıcalı; Barış, Cemal Can ve Yasin'i alfabetik olarak sahneye davet etti. Dominik'teki 40 derece sıcaklığa alışık olan Ilıcalı, kendisini hissettiren soğuk hava ve rüzgar karşısına zor anlar yaşadı.

4DOMİNİK-İSTABUL, İZMİR-İSTANBUL GİBİYDİ...
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'DOMİNİK-İSTABUL, İZMİR-İSTANBUL GİBİYDİ...'

Acun Ilıcalı'nın özel jeti ile Türkiye'ye dönen yarışmacılar 14 saat süren yolculuğu anlattılar. Pilot ile önceden anlaşma yaptığını söyleyen Cemal Can 'Başlarda korkum vardı ama İzmir-İstanbul gibi geldi' dedi.

5AYCAN İLE TEK TARAFLI KONUŞACAĞIZ
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'AYCAN İLE TEK TARAFLI KONUŞACAĞIZ'

Daha önce elenen yarışmacılar ile tek tek konuşacağını söyleyen Acun Ilıcalı, Aycan'ın dün gerçekleşen canlı yayındaki olay yaratan sorularına gönderme yaparak 'Aycan ile tek taraflı konuşma yapacağız, ben konuşacağım o dinleyecek' diye konuştu.

6MUSTAFA CECELİ VE DANLA BİLİCTEN DESTEK
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MUSTAFA CECELİ VE DANLA BİLİC'TEN DESTEK

İstanbul finalinin ilk ayağını izlemeye gelenler arasında Mustafa Ceceli ve Selin İmer de vardı. Yarışmayı ilk günden beri eşi ile birlikte takip ettiklerini söyleyen Ceceli, "2 finalist adayımız vardı, biri olmadı. Diğeri şu anda orada oturuyor" dedi.

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Cemal Can'ın yakın dostu Danla Bilic de tribünde yerini aldı. Cemal Can, sahneden Bilic'i öpücük yağmuruna tuttu. 'ÇOK ZORDU ANNE'

8ÇOK ZORDU ANNE
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'ÇOK ZORDU ANNE'

Yasin, Barış ve Cemal Can'ın aileleriyle buluşma anları da finalde yayınlandı.Annesine sarılınca duygusal anlar yaşayan Yasin 'Açlıktan yaprak yedim. Boğazım sertleşti. Çok zordu anne. Bundan sonra halkımız karar verecek. Hakkımızda hayırlısı' dedi.

9CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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CEMAL CAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cemal Can'ın ailesiyle buluşma anında gözyaşları sel oldu. Önce babasına sarılan Cemal Can, sonra annesi ve ablasıyla hasret giderdi.

105,5 AY SONRA YAĞMURA KAVUŞTU
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5,5 AY SONRA YAĞMUR'A KAVUŞTU

Barış'ın ailesiyle buluştuğu anlarda da gözyaşları sel oldu. Barış'ın kardeşi Yağmur, abisine sarılınca ağlama krizine girdi.

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Final öncesinde Survivor yarışmacılarının adada kaldıkları süre boyunca yaşadıkları değişimler de gözler önüne serildi. İşte şaşırtan değişimler...

ERSİN KORKUT

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ARDAHAN UZKANBAŞ

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YUNUS EMRE ÖZDEN

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SERCAN YILDIRIM

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YASİN OBUZ

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BERKAN KARABULUT

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CEMAL CAN CANSEVEN

18FİNALİSTLERİ AÇIKLADI
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FİNALİSTLERİ AÇIKLADI

Survivor'a 300 bin başvuru olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, o kadar insan içinden seçildiniz ve buraya kadar geldiniz." dedikten sonra finale giden iki ismi açıkladı.

19İLK FİNALİST BARIŞ
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İLK FİNALİST BARIŞ

Ilıcalı, "Survivor 2020'de, bu akşam yapılan İstanbul finalinde canlı yayında kullanılan oylar sonucunda rakiplerinden daha fazla oy alarak yarınki finalde olacak iki isimden birincisini sırasız olarak açıklıyorum... Finaldeki ilk isim: Barış!" dedi.

20GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

"Gözyaşlarına boğulan Barış, o sakatlığı yaşamasaydım her şey çok daha güzel olacaktı. Beni destekleyen herkese bana bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

21İKİNCİ FİNALİST CEMAL CAN
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İKİNCİ FİNALİST CEMAL CAN

Acun Ilıcalı, Barış'ın rakibi olan ismi ise "Survivor 2020'nin finale kalan ikinci ismi, ikinci şampiyonluk adayı olan ismi açıklıyorum. Finalin ikinci ismi: Cemal Can!" sözleriyle açıkladı.

22BENİM ŞAMPİYONUM SENSİN
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BENİM ŞAMPİYONUM SENSİN!

Cemal Can duygularını "Yasin olmasaydı ben olmazdım. 5 ay boyunca aynı yastığa baş koyduk. hakkını hiç ödeyemeyeceğim biri. Benim şampiyonum sensin Yasin. Bana inanan insanlara da çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi.

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