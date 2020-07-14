Survivor'da finale kalan 2 isim belli oldu! Acun Ilıcalı elenen ismi canlı yayında açıkladı...

MUSTAFA CECELİ VE DANLA BİLİC'TEN DESTEK İstanbul finalinin ilk ayağını izlemeye gelenler arasında Mustafa Ceceli ve Selin İmer de vardı. Yarışmayı ilk günden beri eşi ile birlikte takip ettiklerini söyleyen Ceceli, "2 finalist adayımız vardı, biri olmadı. Diğeri şu anda orada oturuyor" dedi.