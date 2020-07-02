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Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 08:45,

Survivor'da final için geri sayım başladı... Barış'tan açık tehdit: Birkaç kişinin canı yanacak!

2 hafta sonra final yapmaya hazırlanan Survivor'da geri sayım başladı. Salı günü yapılan konseyde Nisa'nın elenmesi ile birlikte adada kartlar yeniden dağıtıldı. Yarışmanın başladığı günden bu yana SMS birincisi olan Barış, dokunulmazlık oyununun kaybedilmesinde en büyük hatanın kendilerinde olduğunu söyledi. Barış, bişr de açık tehditte bulundu: Birkaç kişinin canı yanacak!

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Ekrana gelmeye başladığı günden bu yana kıyasıya mücadelelere sahne olan Survivor'da sona geliniyor. Salı günü gerçekleşen konseyde Nisa'nın elenmesinin ardından adada Elif, Sercan, Barış, Berkan, Yasin ve Cemal Can kaldılar.

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Büyük finaline günler kalan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dikkat çeken detay Barış'ın sözleri oldu.

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Bu akşam kaptanlık oyunu için mücadele edecek olan ekipten Barış 'Berkan'ın kaldığına mı sevineyim, Nisa'nın gittiğine mi üzüleyim? Üçümüz potaya girdik ona mı yanayım? Bİr tane dokunulmazlık alsaydık bunları hiç biri olmayacaktı' dedikten sonra bir de açık tehditte bulundu: Birkaç kişinin canı yanacak, bundan herkes emin olsun!

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'Yol arkadaşım gitti' diyen Cemal Can ise gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can 'Yapabilirdik, kazanabilirdik, böyle bitmesine izin vermemeliydik..." diye konuştu.

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Kaptanlık mücadelesi öncesi 6 kişi seramoniye çıktı. Murat Ceylan'ın söz verdiği Barış "Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kalp kırmak istemiyorum, gerek yok." dedi.

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Mücadelenin ortasında Yasin sakatlandı. Doktorların müdahale ettiği Yasin ambulans ile hastaneye götürüldü. Yasin'in Survivor'daki akıbeti bu akşam belli olacak.

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