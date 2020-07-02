Survivor'da final için geri sayım başladı... Barış'tan açık tehdit: Birkaç kişinin canı yanacak!

Bu akşam kaptanlık oyunu için mücadele edecek olan ekipten Barış 'Berkan'ın kaldığına mı sevineyim, Nisa'nın gittiğine mi üzüleyim? Üçümüz potaya girdik ona mı yanayım? Bİr tane dokunulmazlık alsaydık bunları hiç biri olmayacaktı' dedikten sonra bir de açık tehditte bulundu: Birkaç kişinin canı yanacak, bundan herkes emin olsun!