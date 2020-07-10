Survivor'da final dörtlüsü belli oldu... Acun Ilıcalı yeni kuralları açıkladı!

CEMAL CAN: ELİFİLE KONUŞTUK Survivor'da Elif'in ismini veren Cemal Can, "Elif'le konuştuk, keşke daha çok şey paylaşabilseydik, daha uzun zaman geçirebilseydik de onun ismini söylemeseydim. Burada en son isteyeceğim şey bir kadının ismini söylemekti. Dışarıdan bir Survivor izleyicisi olarak hep kadınları destekledim hep kadınların şampiyon olmasını istedim. Duygusal tarafımla hareket etmeyi bırakmak istemedim. Duygularımla hareket ettim ve yan tarafta üç tane isim vardı o üç isimle çok şey paylaşmıştım ve onların ismini veremezdim." dedi.