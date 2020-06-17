Survivor'da elenen isim belli oldu... Konseyde konuşan Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni dönem başladı! İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...

İLETİŞİM MAVİ TAKIMIN Mavi ve kırmızı takım dün akşam iletişim ödülü için mücadele etti. Yarışın sonunda kazanan taraf Mavi takım oldu. Ailelerinden gelen videolu mesajları izleyen Evrim, Sercan, Yasin, Ardahan ve Elif duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin nikah masasına oturduğunu öğrenen Sercan, gözyaşlarını tutamadı. Annesi, babası ve kardeşini karşısında gören Evrim ise konuşmakta zorlandı.