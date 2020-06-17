Survivor'da elenen isim belli oldu... Konseyde konuşan Acun Ilıcalı açıkladı: Yeni dönem başladı! İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...
Şubat ayında izleyici ile buluşmaya başlayan Survivor'da sona geliniyor. Mavi ve kırmızı takımın mücadele ettiği yarışmada dün eleme konseyi vardı. 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden mavi takımdan bir kişi adaya veda etti. Yarışmacı sayısının 8'e düşmesi ile çeyrek final heyecanı başladı. Acun Ilıcalı, konseyde Survivor'ın yeni düzenini ve eleme sistemini anlattı. Dün akşam oynanan iletişim oyunu da ilginç anlara sahne oldu. Ailelerinden gelen videoları izleyen Evrim, Sercan, Yasin, Ardahan ve Elif duygusal anlar yaşadı. İşte dün akşam Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'ın büyük finali için geri sayım başladı. Dün akşam yapılan ada konseyi ile mavi takım 4 kişiye düştü.
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ARDAHAN İÇİN VEDA ZAMANI!
Mavi takımda SMS birincisi Yasin olurken, Ardahan adaya veda etti. Ardahan'ın vedası sosyal medyada çarpıcı yorumlara neden oldu.
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AVANTAJ OYUNUNDA GERİLİM
Dün akşam oynanan iletişim oyunu öncesi takımlar avantaj için parkura çıktı. Mai takımdan Evrim, Yasin'in rehberliğinde sayı alabilmek için mücadele etti. Yarışın ortalarında Evrim takılarak yere düştü, Yasin ise gülme krizine girdi.
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Bitiş çizgisine gelen Evrim, takım arkadaşına "Yazıklar olsun sana" diyerek tepki gösterdi.
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OYUNU BIRAKAN EVRİM'E SERT SÖZLER
Evrim, önceki akşam oynanan ödül oyununda yarışı bir anda bırakmış, bu durum takım arkadaşları üstünde şok etkisi yaratmıştı. Yasin, dün akşam ekrana gelen bölümde Evrim'i sert sözlerle eleştirdi.
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Yasin, Evrim’in bu hareketi için “Bu takıma ihanettir” dedi. Survivor Yasin, Evrim’in sonrasında yaptığı bu hareketler yüzünden alttan almadığını, takımın ayarını bozduğunu söyledi.
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İLETİŞİM MAVİ TAKIMIN
Mavi ve kırmızı takım dün akşam iletişim ödülü için mücadele etti. Yarışın sonunda kazanan taraf Mavi takım oldu. Ailelerinden gelen videolu mesajları izleyen Evrim, Sercan, Yasin, Ardahan ve Elif duygusal anlar yaşadı. Kardeşinin nikah masasına oturduğunu öğrenen Sercan, gözyaşlarını tutamadı. Annesi, babası ve kardeşini karşısında gören Evrim ise konuşmakta zorlandı.
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YENİ SİSTEMİ KONSEYDE ANLATTI
Eleme konseyi için Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı. 'Bundan sonra her yarışmacı bireysel mücadele edecek' diyen Ilıcalı, "Çarşamba ve Perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacağını, bu oylamanın finale kadar geçerli olacağını" söyledi.
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Acun Ilıcalı "Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine Salı günü belli olacak" dedi.
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ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM!
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden gelen istek üzerine ünlülerle yapılan anla bakalım oyununun tekrarlanacağını söyledi. Survivor 2020'nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.
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İşte yarışmacıların ünlü partnerleri;
Berkan - Bensu Soral Nisa - Enis Arıkan Cemal Can - Demet Özdemir Barış - Furkan Korkmaz Elif - Haluk Levent Yasin - Danilo Zanna Sercan - Eser Yenenler Evrim - Mustafa Ceceli