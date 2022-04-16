Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti? 15 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor 1. eleme adayı

İkinci turda da yine erkek yarışmacılar sahaya geldi. Bu sefer dokunulmazlığı kaybetmek istemeyen her iki takım da var gücü ile çaba gösterdi. 2. turun sonunda da Hikmet'in sayısı ile gönüllüler farkı kapattı ve skor 1-1 oldu. Eşitlik sağlandığı için oyun bayrak yarışına ve en iyiler performansına gitti. Bayrak yarışında Nagihan'ın sayısı ile oyunu ünlüler takımı 2-1 kazandı. Ayrıca dokunulmazlık sembolü de Nagihan'a verildi.