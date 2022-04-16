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Survivor'da eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti? 15 Nisan Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor 1. eleme adayı

#Survivor#Yarışma#Televizyon

Survivor eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtı cuma akşamı belli oldu. Heyecanın ve adrenalinin hız kesmeden devam ettiği Survivor All Star'ın 15 Nisan tarihli 79. bölümünde, ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesen anlara sahne olurken, oyunun galibi ünlüler oldu. Gecenin sonunda gönüllüler takımında da bir yarışmacı yokluk adasına giderek Survivor 1. eleme adayı seçildi. Eleme potasına giren isim "Keşke yanımda 2-3 kişiyi götürebilseydim tek kişi zor olacak" sözleri ile dikkat çekti. İşte, Survivor eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.

1/5Survivorda eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti 15 Nisan Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivor 1. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim ve dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorularının yanıt bulduğu Survivor All Star'da heyecan yine doruktaydı. Haftanın ilk eleme adayını belirlemek için takımlar yine nefes kesen dokunulmazlık oyununda mücadele etti. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor All Star'da oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırken, dokunulmazlık sembolünü de Nagihan aldı. Gönüllülerde yapılan oylama sonrası eleme adayı Evrim seçildi. Potaya girerek yokluk adasına giden Evrim takımına adeta sitemde bulundu.

2/5SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde eleme için kritik olan dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu anların ardından gönüllüler takımı 1. dokunulmazlık oyunu sonrası kaybettikleri için eleme konseyinde toplandı. Takımda yokluk adasına gönderecek 1. yarışmacısı seçmek için oylama yapıldı.

3/5Survivorda eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti 15 Nisan Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivor 1. eleme adayı

Sude, Hikmet, Yağmur ve Evrim'in isimlerinin yazıldığı gecede daha çok oy alan Evrim eleme adayı seçildi. Haftanın 1. eleme adayı olan Evrim, "Keşke yanımda 2-3 kişiyi götürebilseydim tek kişi zor olacak" dedi.

4/5SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gönüllüler takımının 11 ünlüler takımının da 8 kişi aldığı Survivor'da 1. dokunulmazlık karşılaşmasında yarışmacılar kıran kırana yarıştı. Oyunda her iki takım da eleme adayı seçmemek için var gücü ile mücadele etti. İlk olarak kadınlar arasında oynana dokunulmazlık oyununda Merve Aydın'ın aldığı sayı ile ünlüler 1-0 öne geçti.

5/5Survivorda eleme adayı kim oldu, yokluk adasına kim gitti 15 Nisan Survivorda dokunulmazlığı kim kazandı İşte Survivor 1. eleme adayı

İkinci turda da yine erkek yarışmacılar sahaya geldi. Bu sefer dokunulmazlığı kaybetmek istemeyen her iki takım da var gücü ile çaba gösterdi. 2. turun sonunda da Hikmet'in sayısı ile gönüllüler farkı kapattı ve skor 1-1 oldu. Eşitlik sağlandığı için oyun bayrak yarışına ve en iyiler performansına gitti. Bayrak yarışında Nagihan'ın sayısı ile oyunu ünlüler takımı 2-1 kazandı. Ayrıca dokunulmazlık sembolü de Nagihan'a verildi.

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#Survivor#Yarışma#Televizyon