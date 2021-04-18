Survivor'da eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim aldı? 17 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan takım ve oy sonuçları
Survivor eleme adayı, son bölümün ardından kesinleşti. Haftanın market ve dokunulmazlık oyununun ekranlara geldiği Survivor 2021'in 17 Nisan tarihli 71. bölümünde, parkurda ipi göğüsleyen takım bir gün daha kendisini garanti altına aldı. Heyecanın eksik olmadığı dokunulmazlık oyununda kaybeden gönüllüler takımında gecenin sonunda yapılan oylama ile Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu yanıta kavuştu. Büyük final heyecanı ile rekabetin de arttığı Survivor'ın son bölümünde Dora ve Steven arasında yaşanan tartışma geceye damga vururken; market oyununun kazananı ise ünlüler takımı oldu. İşte, Survivor 1. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından seçildi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in son bölümünde dokunulmazlık ve market oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımının kazanmak için canını dişine taktığı gecede, ünlüler takımı hem market hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Yapılan oylamada ise bu hafta ilk eleme adayı Dora seçildi.
Öte yandan, İsmail-Dora, Dora-Steven arasında yaşanan gerginlik eleme konseyine de yansıdı.
2
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU
Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya çıktı. Halktan gelen SMS oylarının ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isimler için gizli bölmede oylarını kullandı.
Oylama anında, Steven ile tartışan Dora takım arkadaşının ismini yazarken, Steven'da karşılıklı olarak Dora'ya oy kullandı. Poyraz ise performans düşüklüğünü gerekçe göstererek Reşat'ın ismini yazdı.
3
Verilen oylamaların tamamlanmasından sonra Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Dora olduğunu açıkladı.
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından, eleme heyecanı 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek.
4
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Adım adım büyük final heyecanı yaklaşan Survivor'da yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sergen - Melis, gönüllüler takımından Reşat - Aleyna çiftleri parkura geldi. İlk olarak avantaj oyununun oynandığı parkurda kazanan takım ünlüler oldu.
Yarışmacılar sonraki turda ise gerçek oyunda karşı karşıya geldi. Oyunda yarışmacılar, havuza kurulu parkurda ilk önce dikey ağa tırmanıp halkaları almaya çalıştı. Mücadeleye iyi başlayan gönüllüler takımı oyunu önde götürürken, ilerleyen dakikalarda ünlüler atağa geçti. Nefes kesen karşılaşmada ünlüler skoru 5-5 yaptı. En iyi yarışmacılar oyunun sonuna doğru parkura geldi. Karşılaşmada, 10-8 skorla ünlüler takımı dokunulmazlığı kazandı.
5
SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi parkurda karşı karşıya geldi. Oyun öncesi market oyununda ödül turşu, yeşil mercimek ve salçadan oluşan paket olacak açıklandı. Ayrıca kazanan takım kişi başına ikişer sosis alma hakkı elde edecekti. Haftalardır market oyununu kazanamayan ünlüler ve galibiyet serisini korumak isteyen gönüllüler takımı zorlu parkurda kazanmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.
6
Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı ilerleyen dakikalarda oyunu gönüllülere kaptırdı. Son dakikalarda ise ünlülerden İsmail – Melis, gönüllülerden Steven – Ayşe parkura geldi. Eşitlik sağlandığı için market oyunu bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında İsmail hedefi devirdi ödül ünlülerin oldu.
7
İSMAİL VE DORA ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'da dokunulmazlık oyunu sırasında İsmail ve Dora arasında gerginlik yaşandı. İsmail Dora'ya karşı sayı alınca, Dora sinirlenerek elindeki halkayı havuza atlayan İsmail'in arkasından attı. Bu duruma sinirlenen İsmail ise Dora'nın üzerine yürüdü. Dora halkayı ona atmadığını atmak isterse atacağını söyledi.
İsmail ise "Cesaretin varsa at" diyerek Dora'ya yüklendi. İki taraf arasında seslerin yükselmesi sonucu Acun Ilıcalı devreye girdi. Birbirlerinin üzerine yürüyen yarışmacıları uyaran Acun Ilıcalı, İsmail'e hak vererek, Dora'nın yaptığı hareketi herkesin gördüğünü söyledi. Dora'ya "Her topu rakibe atıyorsun" diyen Ilıcalı, İsmail'i de uyardı.
8
DORA VE STEVEN ARASINDA TARTIŞMA
Dora ve Steven arasında yaşanan tartışma Survivor konseyine damga vurdu. Söz hakkı alan Steven son haftalarda Dora'nın kendisine karşı tavırlarının değiştiğini ve oyun esnasında kendisi hakkında "İkidir kaybediyor. Çıksın ben onu görürüm" şeklinde aşağılayıcı konuştuğunu söyledi. Stevan ayrıca Dora'nın kendisi için Türkçe'yi iyi konuşamadığını söylediğini de açıkladı.
Steven'ın iddiaları sonrası Dora, art niyet ve kötü niyetli bunların yapıldığını söyleyerek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef gösterdi. Dora, Steven'ı aşağılamadığını ve söylenenleri kabul etmediğini dile getirdi.