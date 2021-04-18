Survivor'da eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim aldı? 17 Nisan Survivor ödül oyununu kazanan takım ve oy sonuçları

DORA VE STEVEN ARASINDA TARTIŞMA Dora ve Steven arasında yaşanan tartışma Survivor konseyine damga vurdu. Söz hakkı alan Steven son haftalarda Dora'nın kendisine karşı tavırlarının değiştiğini ve oyun esnasında kendisi hakkında "İkidir kaybediyor. Çıksın ben onu görürüm" şeklinde aşağılayıcı konuştuğunu söyledi. Stevan ayrıca Dora'nın kendisi için Türkçe'yi iyi konuşamadığını söylediğini de açıkladı.



Steven'ın iddiaları sonrası Dora, art niyet ve kötü niyetli bunların yapıldığını söyleyerek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef gösterdi. Dora, Steven'ı aşağılamadığını ve söylenenleri kabul etmediğini dile getirdi.