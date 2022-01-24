Survivor 2022 eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 2. eleme adayı!

Survivor All Star'ın pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda oldukça zorlandı. Hız, dikkat ve gücün önemli olduğu parkurda yarışmacılar kazanmak için ciddi mücadele verirken gönüllüler takımında yapılan oylama ile sürgün kampına giden Berna oldu. Berna 2. eleme adayı olarak seçilirken, konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı gönüllüler takımının performans birincilerinin ise Berkan ve Seda olduğunu duyurdu.
Survivor 2022'de haftanın 2. eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrası belirlendi. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Cumartesi akşamı ünlülerde yapılan konseyde eleme adayı olarak sürgün adasına giden ilk yarışmacı Mert olmuştu.
Pazar akşamı yapılan oylama sonucunda gönüllüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre ismi en çok yazılan Berna oldu. Eleme potasına girerek sürgün adasına giden Berna sitem dolu sözleri ile dikkat çekti.
Konseyde eleme adayı belirlenmeden önce Acun Ilıcalı son 5 oyunla belirlenen performans birincilerini açıklayarak dokunulmaz olan isimleri duyurdu. Gönüllüler takımında bu hafta performans birincileri erkeklerde Berkan, kadınlarda ise Seda oldu. Böylece bu iki yarışmacı eleme potasına girmekten kurtuldu.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda heyecan ve rekabet yine nefes kesen anlara neden oldu. Ünlüler ile Gönüllüler, takımı dokunulmazlık oyununda zorlu bir su parkurunda karşı karşıya geldi. Güç ve dengenin kritik önem taşıdığı oyunda dokunulmazlığı kazanarak sürgün adasına yarışmacı göndermemek için elinden geleni yaptı.
Kıran kırana yarışın ekranlara geldiği oyunda kadın yarışmacılar ve erkek yarışmacıların mücadelesi nefesleri kesti. Bu turun sonunda kazanan2-0'lık skorla ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler takımı 2. dokunulmazlığı elde ederken, gönüllüler takımı da aday belirlemek üzere konseyde toplandı.