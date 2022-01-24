Survivor 2022 eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 23 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve 2. eleme adayı!

Survivor All Star'ın pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star'da ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda oldukça zorlandı. Hız, dikkat ve gücün önemli olduğu parkurda yarışmacılar kazanmak için ciddi mücadele verirken gönüllüler takımında yapılan oylama ile sürgün kampına giden Berna oldu. Berna 2. eleme adayı olarak seçilirken, konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı gönüllüler takımının performans birincilerinin ise Berkan ve Seda olduğunu duyurdu.