Televizyon Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 18:46 | 26 Nisan 2021 - 18:46

Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 25 Nisan Survivor 2. eleme adayı ve dün gecenin oy sonucu

Survivor'da eleme adayı, dün gede yapılan konseyde belli oldu. Dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı gecede ünlüler ve gönüllüler zorlu parkurda nefes kesen mücadele verdi. Survivor 2021'nin yayınlanan son bölümünde önce ada konseyi ardından eleme adaylarının belirlenmesi heyecanı yaşandı. Büyük final öncesi rekabetin arttığı yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyen gönüllüler, kendisini bir gün daha garantilerken, kaybeden ünlüler takımında ada konseyi toplandı. Gecenin sonunda, yapılan oylama sonucunda Survivor eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adaları kimler oldu? İşte Survivor eleme adayları