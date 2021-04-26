Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 25 Nisan Survivor 2. eleme adayı ve dün gecenin oy sonucu
Survivor'da eleme adayı, dün gede yapılan konseyde belli oldu. Dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı gecede ünlüler ve gönüllüler zorlu parkurda nefes kesen mücadele verdi. Survivor 2021'nin yayınlanan son bölümünde önce ada konseyi ardından eleme adaylarının belirlenmesi heyecanı yaşandı. Büyük final öncesi rekabetin arttığı yarışmada, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyen gönüllüler, kendisini bir gün daha garantilerken, kaybeden ünlüler takımında ada konseyi toplandı. Gecenin sonunda, yapılan oylama sonucunda Survivor eleme adayları belli oldu. Peki, Survivor'da eleme adaları kimler oldu? İşte Survivor eleme adayları
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Survivor 2021, yeni bir dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi ile izleyici karşısına çıktı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'in 25 Nisan tarihli son bölümünde, cumartesi akşamı gerçekleşen market oyunu sonrası ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Aleyna Çalışkan’ı ilk eleme adayı olarak gösterildiği haftada, pazar akşamı ünlüler konseye gitti. Eleme konseyinde en çok ismi yazılan İlayda haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya girdi. İsmail ve Dora'nın parkurda yaşadığı tartışma ise farklı bir boyuta geçti.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ada konseyinde toplandı. İlk olarak ünlüler takımı haftanın değerlendirmesinde bulunarak, hararetli tartışma yaşadı. Daha sonra konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isim için özel bölümde oylarını kullandı.
Tüm yarışmacıların oylarını vermesinin ardından Acun Ilıcalı tek tek oy sonuçlarını açıkladı.
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Bu hafta en çok ismi yazılan isim İlayda oldu. Böylece İlayda haftanın ikinci eleme adayı seçildi. Yarışmacı şaşkın olduğunu ve beklemediğini dile getirdi.
Salı akşamı da bir adayın potaya girmesi ile Survivor'da haftanın elemesi 27 Nisan gecesi gerçekleşecek.
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk olarak avantaj turunda yarıştı. Ünlülerden İsmail - Melis ve Gönüllülerden Steven - Ayşe ikilisi bayrak yarışına çıktı. Bayrak yarışında avantajın sahibi ise ünlüler oldu.
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Sonraki turda ise yarışmacılar yeniden mücadele verdi. Ciddi çekişmenin yaşandığı oyunda bazı tartışmalar yaşandı. Dora ve İsmail arasında yaşanan sözlü tartışma tansiyonu yükseltti. Gönüllüler takımı oyunda skoru 5-0 yaparken, ilerleyen dakikalarda skor 7-2 oldu.
Heyecanın eksik olmadığı parkurda gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skoru 10-7 yaptı. Böylece Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununun sahibi gönüllüler takımı oldu.
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DORA VE İSMAİL ARASINDA TARTIŞMA
Dokunulmazlık oyununun oynandığı sırada İsmail ve Dora arasında sinirler gelirdi. İsmail'in atışlarda sayı almasının ardından Dora itirazda bulundu. Rakibine cevap veren İsmail "Futbol mu oynuyoruz" diyerek el hareketi yaptı. Bu duruma kayıtsız kalmayan Dora ise karşılık verdi.
İsmail'in Dora'nın üzerine yürümesi sonrası Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı iki yarışmacıyı da uzaklaştırdıktan sonra tansiyon yeniden normale döndü.