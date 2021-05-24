Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 23 Mayıs Survivor eleme adayı ve oy sonucu!

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirlemek için toplandı. Konseyde kırmızı takım SMS oylamasına çıktıktan sonra adadan girmesini istedikleri isimler için oy verdi.



Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile pazar gecesi ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Aleyna üzgün olduğunu ifade ederken, kırmızı takımının da moralinin bozuk olduğu görüldü. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ise mavi takımdan Poyraz haftanın ilk eleme adayı olmuştu.