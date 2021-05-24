Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 23 Mayıs Survivor eleme adayı ve oy sonucu!
Survivor'da eleme adayı ada konseyinde yapılan oylama sonrası belli oldu. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve çeyrek final heyecanı yaklaşan Survivor 2021'in 23 Mayıs'ta yayınlanan 100. bölümünde, dokunulmazlık parkurunda ipi göğüsleyen mavi takım olurken, kırmızı takımda yapılan oylamada bir isim Survivor'da eleme potasına girdi. Yarışmacıların adadan gitmesini istedikleri isim için oylarını kullandığı gecede kırmızı takımda Survivor eleme adayı olan isim şaşırttı. Dokunulmazlık sonrası iki takım arasında yaşanan gerginlik ise geceye damga vurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, dokunulmazlığı kazanan takım ve Survivor'da 2. eleme adayı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021 pazar akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Çeyrek finale sayılı günler kala yarışmanın 23 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan 100. son bölümünde dokunulmazlık oyununda ilk olarak avantaj karşılaşması yaşandı. Parkurda rakibini mağlup eden mavi takım, avantajın ve dokunulmazlık oyununun sahibi oldu. Ada konseyinde yapılan oylamada ise 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda en çok ismi yazılan Aleyna Çalışkan haftanın ikinci eleme adayı seçildi.
2
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ada konseyinde eleme adayını belirlemek için toplandı. Konseyde kırmızı takım SMS oylamasına çıktıktan sonra adadan girmesini istedikleri isimler için oy verdi.
Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklama ile pazar gecesi ismi en çok yazılan Aleyna Çalışkan haftanın ikinci eleme adayı oldu. Aleyna üzgün olduğunu ifade ederken, kırmızı takımının da moralinin bozuk olduğu görüldü. Cumartesi akşamı yapılan oylamada ise mavi takımdan Poyraz haftanın ilk eleme adayı olmuştu.
3
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Pazar akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar dokunulmazlık parkurunda karşı karşıya geldi. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takımlar ilk olarak avantaj oyununda yarıştı. Kırmızı takımdan İsmail ile Aleyna Çalışkan, mavi takımdan Poyraz ve Ayşe avantaj oyununda eşleşti. Avantaj oyununun sonunda kazanan mavi takım oldu.
4
Bir sonraki etapta ise bu kez takımlar dokunulmazlık için mücadele verdi. Dokunulmazlık oyununun ilk dakikalarında da heyecan tavan yaptı. Kıran kırana yarışın yaşandığı anlarda parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde çubuklar ile topu arkasındaki filelere düşürmeye çalışan takımlar bu etapta oldukça zorlandı. Dokunulmazlık oyununda ilk sayıyı Batuhan alırken skor 1-0 oldu. Rakibine göz açtırmayan mavi takım dokunulmazlığı büyük farkla 10'a 1 skorla kazandı.
5
DORA VE BATUHAN ARASINDA TARTIŞMA
Dora'nın Berkay'ı yendiği karşılaşmanın ardından takımlar arasında tartışma yaşandı. Dora, Batuhan'ın atışlar sırasında önüne kadar geldiğini söylerken iki takım aradı karşılıklı atışmalar oldu.
Dora'nın aldığı sayının ardından Batuhan'a "Kafanı oraya sokuyorsun neredesin sen?" diyerek çıkışta bulundu. Oyun alanında Batuhan'ın fazla yaklaştığından bahseden Dora sert sözlerine devam ederken, kırmızı takım yarışmacıları da araya girdi. İki takım arasında kısa süreli yaşanan tartışmanın ardından tansiyon normale döndü.
Acun Ilıcalı ada konseyinde yaptığı açıklamada heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Ilıcalı "Bu hafta bir challenge haftası olacak. Bir biriyle mücadele veren ikililer teke tek oynayacaklar ve kazandığı anda da güzel bir ödüle sahip olacaklar. Ama kim kimimle eşleşecek diye sorarsanız bu konuyu seyircilerimiz ile yapacağız. Güzel bir ödül sahibi olacaksınız" dedi.