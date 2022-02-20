Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Şubat Cumartesi Survivor 1. eleme adayı ve sürgüne giden isim

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu, sorularının yanıt bulduğu Survivor All Star'da yine heyecan dolu anlar yaşandı. Tv8 ekranlarında cumartesi akşamı sevenleri ile buluşan Survivor'da yarışmacılar ilk etapta haftanın 1. dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıktı. Futbol maçının oynandığı dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler olurken yarışmacılar ödülden de yararlanma şansı elde etti. Gecenin sonunda gerçekleşen ada konseyinde ise gönüllüler takımında eleme adayı Yunus Emre oldu.
Survivor 2022'de haftanın 1. eleme adayının belirlemek için gönüllüler takımı konseyi toplandı. Ada konseyinde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oylamada Hikmet, Yunus Emre ve Sude'nin isimleri yazılırken oylama sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı.
Oylama sonuçlarına göre en fazla ismi yazılan yarışmacı Yunus Emre oldu. Haftanın 1. eleme adayı seçilen Yunus Emre sürgün adasında kafasını dinleyeceğini belirterek rakipleri ile elemede çarpışacağını vurguladı. Survivor'da hafta içi 3 eleme adayının da belli olması ile yarışmacılar SMS oylamasına çıkacak. Adaya veda eden isim çarşamba akşamı netleşecek.
Eleme adaylarının belirlendiği ada konseyinde Acun Ilıcalı ünlüler ve gönüllüler takımından performans birincilerini açıkladı. Son 5 dokunulmazlık oyunu değerlendirilerek belirlenen performans birincisi gönüllüler takımında Yağmur ve Anıl oldu. Ünlüler takımında ise kadınlarda performans birincisi Sema Aydemir, erkeklerde ise Perviz oldu. Birinci olan isimler Survivor'da dokunulmazlığı aldı.
Survivor Türkiye'nin All Star'da haftanın 1. dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler kum sahada futbol maçında karşı karşıya geldi. Sercan'ın talebi üzerinde Acun Ilıcalı geçtiğimiz haftalarda futbol maçının dokunulmazlık oyunu olabileceğini olumlu karşıladıklarını söylemişti. Kadınlar ve erkekler ile karışık olarak oynanan maçta Sercan Yıldırım sakatlık yaşadı. Gergin anların da yaşandığı oyunda sinirlerine hakim olamayan Barış sandalye kırarak tepki gösterdi.
Hikmet ve Perviz arasında da yaşanan gerilimde tansiyon yükselirken, final oyununda her iki takımdan en iyiler sahaya çıktı. Kadınlarda ünlüler 3-0 öne geçerken, gönüllüler takımında erkeklerin skoru ise 4-3 oldu. Adem-Bora-Perviz'in mücadeleler verdiği sahada skor 6-4 oldu. Böylece Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler hamburger, kola ve patates kızartması ödülünden de faydalanma şansı elde etti.
Dominik’te mücadelenin dozu artıyor. Hangi takım parkurdan galibiyetle ayrılacak? İşte yeni bölüm tanıtımı… #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/yXw1Y6Se7x— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) February 19, 2022