Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 19 Şubat Cumartesi Survivor 1. eleme adayı ve sürgüne giden isim

Hikmet ve Perviz arasında da yaşanan gerilimde tansiyon yükselirken, final oyununda her iki takımdan en iyiler sahaya çıktı. Kadınlarda ünlüler 3-0 öne geçerken, gönüllüler takımında erkeklerin skoru ise 4-3 oldu. Adem-Bora-Perviz'in mücadeleler verdiği sahada skor 6-4 oldu. Böylece Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Böylece ünlüler hamburger, kola ve patates kızartması ödülünden de faydalanma şansı elde etti.