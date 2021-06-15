Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Survivor 1. eleme adayı

Survivor'da eleme adayı pazartesi gecesi netleşti. Yarışmacıların aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele verdiği yarışmada adım adım büyük finale yaklaşılırken, son bölümde kırmızı ve mavi takımda dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor 2021'in 14 Haziran gecesi yayınlanan bölümünde İsmail birinci dokunulmazlık oyununu kazanarak, takım arkadaşlarını da villa ödülüne götürdü. Gecenin sonunda İsmail eleme adayı olarak Dora'nın ismini verdi. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Dora oldu.



Acun Ilıcalı konseyin sonunda yaptığı açıklamada bu hafta iki dokunulmazlık alan yarışmacının potaya girmeyeceğini söyledi.