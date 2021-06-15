Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi Survivor 1. eleme adayı
Survivor eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı ada konseyinde netlik kazandı. Çeyrek final heyecanının devam ettiği Survivor'ın 14 Haziran tarihli 119. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Büyük final yaklaştıkça rekabet hırsının arttığı yarışmada İsmail Balaban parkurda rakiplerini eleyerek gecenin dokunulmazlığını aldı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak mavi takımdan bir ismi söyledi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, 14 Haziran Survivor eleme potasına giren isim ve son bölümün özeti.
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Survivor'da eleme adayı pazartesi gecesi netleşti. Yarışmacıların aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde mücadele verdiği yarışmada adım adım büyük finale yaklaşılırken, son bölümde kırmızı ve mavi takımda dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Survivor 2021'in 14 Haziran gecesi yayınlanan bölümünde İsmail birinci dokunulmazlık oyununu kazanarak, takım arkadaşlarını da villa ödülüne götürdü. Gecenin sonunda İsmail eleme adayı olarak Dora'nın ismini verdi. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Dora oldu.
Acun Ilıcalı konseyin sonunda yaptığı açıklamada bu hafta iki dokunulmazlık alan yarışmacının potaya girmeyeceğini söyledi.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından kırmızı takımda kolyenin sahibi İsmail oldu. İsmail kendi takımından bir kişiyi potaya göndermeyeceğini belirterek karar vermenin oldukça zor olduğunu vurguladı.
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Acun Ilıcalı'nın kararını sorması üzerine İsmail Dora'nın ismini söyledi. Böylece haftanın eleme potasına giren ilk ismi Dora oldu. Dora, şaşırmadığını belirterek diğer eleme adaylarını potada beklediğini dile getirdi. Survivor'da perşembe ve cumartesi günleri de oynanacak dokunulmazlık oyunlarının ardından iki isim daha eleme potasına girecek. Elenen isim ise Survivor'da Pazar gecesi belli olacak.
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DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye 2021'de dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Ödüllü dokunulmazlık oyununda heyecan seviyesi yükselirken kıran kırana yarışma gerçekleşti. Oyun öncesinde ödül villada Survivor Meksika yarışmacıları ile buluşma, 10 bin liralık akaryakıt istasyonu çeki, açık büfe olarak açıklandı. Zamana göre yapılan parkur sıralamasında yarışmacılar oyunu kazanmak için elinden gelen mücadeleyi verdi.
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Zorlu karşılaşmada tansiyon yükselirken, İsmail ve Poyraz, yarı finale direkt geçti. Berkay ile Dora, Ayşe ile Aleyna eşleşmesinin ardından Ayşe, Aleyna'yı 3-0 yenerken Dora ise 1-0 geriden gelerek Berkay'ı 3-1 yendi. Finalda ise Dora ile İsmail arasındaki mücadele nefesleri kesti. Rakiplerini eleyen İsmail Balaban, 5-1 kazanarak haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim oldu.