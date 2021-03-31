Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 30 Mart Survivor 3. eleme adayı
Survivor eleme adayı salı akşamı belli oldu. Voleybol maçı ve dokunulmazlık oyunu heyecanının ekranlara geldiği Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları zorlu parkurda elenmemek için ter döktü. Birleşme partisi sonrası rekabet artarken, ipi göğüsleyen takım gönüllüler oldu. Oyunun kazananının kamera kayıtları ile belirlendiği gecenin sonunda, kaybeden ünlüler takımında yapılan oylama Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. MasterChef eski yarışmacılarının da geceye renk kattığı Survivor 2021'in 30 Mart tarihli 59. bölümünde voleybol maçını ise Acun Medya ekibi kazandı. İşte, Survivor 3. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da eleme adayı heyecan dolu bölümün ardından netleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Survivor 2021'in 30 Mart tarihli bölümünde dokunulmazlık oyununun sahibi gönüllüler takımı olurken, ünlüler ada oylamasına gitti. Survivor ünlüler takımında en fazla ismi yazılan Öykü haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Heyecanlı anları ekranlara taşıyan voleybol maçında ise kazanan Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar sürprizle karşılaştı.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda eleme konseyinde toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.
Konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıkan ünlüler takımı ardından adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Acun Ilıcalı oylamayı açıklayarak en çok ismi çıkan yarışmacının Öykü olduğunu duyurdu.
Pazartesi akşamı eleme adayları gönüllüler takımından Hanzade ve Aleyna Çalışkan olmuştu.
Survivor'da 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli olacak.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisi sonrası rekabetin arttığı Survivor 2021'de elenmek istemeyen yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda parkura çıktı. Mücadele sonunda İsmail atışları ile avantaj oyununu kazandı. Steven'ın itirazı sonrası ise Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına baktı. Bu sonuçla avantajın kazananı gönüllüler oldu.
Sonraki etapta ise dokunulmazlık heyecanı için yeni bir mücadele yaşandı. Avantajı elinde bulunduran gönüllüler skoru 8-8 yaptı. Aleyna Kalaycıoğlu ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.
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VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık öncesi yeni bir voleybol maçı mücadelesi yaşandı. Acun Medya ve Survivor yarışmacıları voleybol için karşı karşıya geldi. Survivor 2021 takımını tutanlar Çağrı, Batuhan, Sergen, Melis, Aleyna Çalışkan olurken, Acun Medya ekibinin kalan yarışmacılar destekledi.
Nefes kesen maçta Acun Medya ekibi kazanan taraf oldu. Böylece Acun Medya takımını destekleyen yarışmacılar havuçlu kek yeme şansını elde etti.
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MASTERCHEF YARIŞMACILARI YEMEK YAPTI
Bu hafta dokunulmazlık ve ödül oyunu birleştirildi. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım ödül oyununu da almış oldu. Rakibini mağlup eden gönüllüler böylece yemek yeme ödülünün de kazananı oldu. MasterChef Türkiye yarışmacıları, dokunulmazlık oyununu kazanan takım için özel yemek hazırladı.
Geceye Serhat Doğramacı, Cemre Uyanık, Ekin Eylem Ulaş, Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Emir Elidemir ile Barbaros Yoloğlu katıldı.
Gönüllüler MasterChef yarışmacılarının yemekleri ile karınlarını doyurarak ada şartlarına motive oldu.