Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte 30 Mart Survivor 3. eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Birleşme partisi sonrası rekabetin arttığı Survivor 2021'de elenmek istemeyen yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda parkura çıktı. Mücadele sonunda İsmail atışları ile avantaj oyununu kazandı. Steven'ın itirazı sonrası ise Acun Ilıcalı, kamera kayıtlarına baktı. Bu sonuçla avantajın kazananı gönüllüler oldu.



Sonraki etapta ise dokunulmazlık heyecanı için yeni bir mücadele yaşandı. Avantajı elinde bulunduran gönüllüler skoru 8-8 yaptı. Aleyna Kalaycıoğlu ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.