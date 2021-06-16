Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Salı Survivor 2. eleme adayı
Survivor eleme adayı kim oldu sorusu ikinci dokunulmazlık oyununun ardından kesinleşti. Adada kalmak için büyük mücadele veren yarışmacılar parkurda zorlu anlar yaşarken Survivor 2021'in 15 Haziran tarihli 120. bölümünde dokunulmazlık oyununu Poyraz kazandı. Kırmızı ve mavi takımda 5 rakibini de eleyen Poyraz haftanın ikinci dokunulmazlığını alarak Survivor'da ikinci eleme adayını belirledi. Potaya giren yarışmacı, "İstediğim kadar potaya gireyim, beni destekleyen kişilerle o potadan çıkacağım." dedi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, 15 Haziran 2021 Survivor ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da eleme adayı salı gecesi belli oldu. Dokunulmazlığın ikinci etabında mücadele veren yarışmacılar kendilerini garanti altına almak için parkurda ciddi performans sergiledi. Büyük finale adım adım yaklaşan Survivor 2021'in yayınlanan bölümünde Poyraz haftanın ikinci dokunulmazlığını alan isim oldu. Sevgi sıralamasına göre aday belirlediğini belirten Poyraz, ada konseyinde potaya Aleyna'yı gönderdi. Böylece Dora'nın ardından Survivor'da ikinci eleme adayı Aleyna oldu.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da aylardır şampiyonluk için ter döken yarışmacılar, final düzlüğünden önce dokunulmazlık oyununda mücadele verdi. Dominik'te kıran kırana yarışın ekranlara geldiği yarışma sonrası Poyraz haftanın ikinci dokunulmazlığını kazandı. Ada konseyinde yarışmacılar eleme adayını seçmek için toplandı.
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Dokunulmazlık kolyesinin sahibi olan Poyraz Aleyna'nın ismini söyledi. Poyraz, sevgi sıralamasını yaptığını söyleyerek Aleyna'ya daha uzak olduğunu dile getirdi. Aleyna ise sevdiklerinin desteği ile potadan çıkabileceğini belirtti.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Büyük final öncesi dokunulmazlık oyunu Survivor'da her geçen gün daha çok önem taşırken yarışmacılar gecenin oyununu almak için adeta canını dişine taktı. Aşamalı olarak oynanan dokunulmazlık oyununda yarışmacıların kum torbası ile topları fileye düşürmesi gerekiyordu. Poyraz ile Berkay, yarı finale direkt kalan isimler olurken diğer yarışmacılar elendi.
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İsmail – Dora, Ayşe – Aleyna karşılaşmasının ardından eşleşme Berkay – İsmail, Poyraz – Ayşe şeklinde oldu. Final turunda ise Berkay'a karşı 5-3 galip gelen Poyraz dokunulmazlık ödülünü kazandı. Poyraz, dokunulmazlık kolyesi ile birlikte son iletişim ödülünü kazanan isim oldu.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile beraber kazanan yarışmacının yanında iki arkadaşı ile beraber ödül alacağı açıklandı. Oyun öncesinde kazananın bir telekomünikasyon şirketi üzerinden ücretsiz GB, hediye çeki, telefon, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünlerini kazanacağı duyuruldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz böylece ödüle de kavuşmuş oldu. Poyraz ödüle Ayşe ve Berkay'ı götürdü.