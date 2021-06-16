Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 15 Haziran Salı Survivor 2. eleme adayı

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile beraber kazanan yarışmacının yanında iki arkadaşı ile beraber ödül alacağı açıklandı. Oyun öncesinde kazananın bir telekomünikasyon şirketi üzerinden ücretsiz GB, hediye çeki, telefon, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünlerini kazanacağı duyuruldu. İkinci dokunulmazlığı kazanan Poyraz böylece ödüle de kavuşmuş oldu. Poyraz ödüle Ayşe ve Berkay'ı götürdü.