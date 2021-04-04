Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Aleyna'dan şok itiraf: Hoşlandığını söyledi
Survivor'da eleme adayı, cumartesi akşamı ada konseyinde kesinleşti. Market ve dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi. Haftalık erzak ödülünde ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken, haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında yapılan ada konseyinde 'Survivor'da eleme adayı kim oldu?' sorusu yanıta kavuştu. Survivor'ın 3 Nisan tarihli 61. bölümüne, Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını itiraf eden Aleyna Kalaycıoğlu'nun sözleri damga vurdu. İşte, Survivor'da 1. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı yapılan oylama sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 3 Nisan tarihli son bölümünde takımlar market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı. Kıyasıya mücadelesinin yaşandığı gecede dokunulmazlık oyunu gönüllülerin olurken, ünlülerde eleme adayı İsmail ve Doğan oldu.
Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerginlik yaşanırken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun sözleri şoke etti. Aleyna daha önce elenen yarışmacı Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını ve bu nedenle de Poyraz'la arasını bozduğunu söylerken; diğer yarışmacılar bu sözler karşısında gülme krizi yaşadı.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda eleme konseyine gitti. Konseyde ünlüler ilk etapta SMS oylamasına çıktı. Oylamaların yapılmasının ardından ünlüler adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi.
Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı haftanın ilk eleme adayının İsmail ve Doğan olduğunu duyurdu. Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından haftanın elemesi gerçekleşecek.
Survivor konseyinde gönüllüler takımında yaşanan gerginlikler ele alındı. Acun Ilıcalı Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gerginliği sordu. Poyraz takım arkadaşına güvenmediğini söylerken, Aleyna'dan gelen şok itiraf şaşkınlık yarattı.
Aleyna, Poyraz ile elemelerde iyi geçindiklerini ancak adaya geldikten sonra fikirlerin değiştiğini dile getirdi. Poyraz'la arasının bozulma nedeninin daha önce elenen yarışmacı Sancakay olduğunu söyleyen Aleyna, "Sancakay Poyraz'dan hoşlanıyordu. Kendisi söyledi. Bu yüzden beni potansiyel tehlike olarak gördü ve aramızı bozdu" dedi.
Aleyna'nın sözleri karşısında Poyraz gülerek "Ben aşk adasına gelmedim" derken, ünlüler ve gönüllüler takımında yarışmacılar da gülerek tepki verdi.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisi sonrası takımlar dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi.
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Oyunda sağlanan 5-5 beraberlik sonrasında gönüllüler takımı, üst üste aldığı sayılar ile dört farklı üstünlüğü yakaladı. Günün sonunda 10-6 skorla gönüllüler dokunulmazlığın sahibi oldu.
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SURVİVOR'DA MARKET ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM ALDI?
Yarışmacıların adaya motive olmasını sağlayan market oyununda yarışmacılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Oyun öncesi ödül patates, soğan, domates ve havuç olan erzak paketi olarak açıklandı. Yarışmacılar ödülü almak için adeta canını dişine taktı.
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Reşat sakatlığı nedeniyle oynayamazken ünlülerden eşitlik nedeniyle Çağrı oyun dışına çıktı. Üç kişinin çekici olurken bir kişinin de atıcı olduğu parkurda her karşılaşma öncesinde alınacak sayılar değişti.
Gün sonunda market oyununu 7-6 skorla kazanan takım gönüllüler oldu. Böylece gönüllüler hem market hem de dokunulmazlık oyununun sahibi oldu.