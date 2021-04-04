Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Aleyna'dan şok itiraf: Hoşlandığını söyledi

Survivor'da eleme adayı cumartesi akşamı yapılan oylama sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 3 Nisan tarihli son bölümünde takımlar market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı. Kıyasıya mücadelesinin yaşandığı gecede dokunulmazlık oyunu gönüllülerin olurken, ünlülerde eleme adayı İsmail ve Doğan oldu.



Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında gerginlik yaşanırken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun sözleri şoke etti. Aleyna daha önce elenen yarışmacı Sancakay'ın Poyraz'dan hoşlandığını ve bu nedenle de Poyraz'la arasını bozduğunu söylerken; diğer yarışmacılar bu sözler karşısında gülme krizi yaşadı.