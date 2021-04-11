Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor ada konseyinde gruplaşma polemiği
Survivor'da eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. Market ve dokunulmazlık oyunu heyecanının yaşandığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları adada kalmak için parkurda adeta canını dişine taktı. Rekabetin hız kazandığı market oyununda ipi göğüsleyen takım gönüllüler olurken; gecenin sonunda yapılan ada konseyinde Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Gönüllüler konseyinde Aleyna ve Dora arasında yaşanan gruplaşma mevzusu ise tartışmanın eksik olmadığı Survivor'ın 10 Nisan tarihli 66. bölümde en çok konuşulan konu oldu. İşte, 10 Nisan Survivor ilk eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı cumartesi akşamı kesinleşti. Tv8 ekranlarında ünlüler gönüllüler konsepti ile yayınlanan Survivor'ın son bölümünde kıyasıya mücadele sonunda dokunulmazlığın sahibi 10 Nisan akşamı ünlüler oldu. Bu hafta performansı ile göz dolduran İsmail dokunulmazlık sembolünü aldı. Yarışmacılar için önem taşıyan market oyununu ise bu hafta gönüllüler kazanırken, haftanın birinci eleme adayı yapılan oylama ile Aleyna Çalışkan oldu.
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ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 10 Nisan 2021 akşamına ada konseyi damga vurdu. Survivor 2021 yarışmacıları dokunulmazlık mücadelesinin hemen ardından ada konseyinde oylamalarını verdi. Parkurdan galip ayrılan ünlüler takımı, kendisini bir günü daha garanti altına alırken, gönüllüler ilk etapta SMS oylamasına çıktı.
Halktan gelen oylama sonrası yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı 4 Aleyna Çalışkan ve 2 Hanzade oyu çıktığını duyurdu. Böylece bu haftanın ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan seçildi.
Survivor'da pazar ve salı akşamı iki eleme adayının belli olmasının ardından, 13 Nisan gecesi haftanın elemesi gerçekleşecek.
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GÖNÜLLÜLERDE GRUPLAŞMA TARTIŞMASI
Konseyde ilk olarak gönüllülere söz hakkı veren Acun Ilıcalı Aleyna Kalaycıoğlu'nun takım arkadaşları ile yaşadığı sorunları sordu. Aleyna adada Aleyna Çalışkan ile samimi olduğunu dile getirdi. Ayşe ile arasına mesafe girdiğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu; geçmiş haftalarda Ayşe'nin Reşat için sakat olduğu için elenmesini istediğini söyledi. Aleyna bu açıklaması ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Reşat ise konuşmanın tarzını sordu.
Daha sonra söz hakkı alan Dora ise Aleyna'ların kendilerini soyutlaştırdıklarını ve takımdan ayrı takıldıklarını söyledi. Dora ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın 14. Haftasında ünlüler ve gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için parkura geldi. Oyun öncesi avantaj oyununda İsmail - Melis ve Steven - Ayşe ikilileri karşı karşıya geldi. Sıkı mücadele sonrası bayrak yarışında kazanan gönüllüler oldu.
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Gerçek dokunulmazlık oyununda ise çeyrek finale kalma hayali yaşayan yarışmacılar, dokunulmazlık için elinden geleni yaptı. İsmail, Batuhan ve Poyraz arasındaki atışmalar dokunulmazlık oyununda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Karşılaşmada Batuhan'ın son atışı ile ünlüler takımı, 10-5 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı.
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MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için önem taşıyan market oyununda ödül kuru fasulye, salça, kuru soğan olan erzak paketi olarak açıklandı. Gönüllüler takımında sakatlığı süren Poyraz, oyunda yer almazken Ünlüler takımından dışarıda bırakılan isim Sergen oldu.
Eşleşmelerin yapılmasının ardından Dora ve Aleyna Çalışkan ilk turda dışarda kaldı. Salıncak oyununun oynandığı market oyununda skoru 7 yapan gönüllüler oyunun sahibi oldu. Böylece bu hafta Survivor'da market oyununu gönüllüler takımı 7-4 skorla kazandı.