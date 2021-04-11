Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor ada konseyinde gruplaşma polemiği

GÖNÜLLÜLERDE GRUPLAŞMA TARTIŞMASI Konseyde ilk olarak gönüllülere söz hakkı veren Acun Ilıcalı Aleyna Kalaycıoğlu'nun takım arkadaşları ile yaşadığı sorunları sordu. Aleyna adada Aleyna Çalışkan ile samimi olduğunu dile getirdi. Ayşe ile arasına mesafe girdiğini söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu; geçmiş haftalarda Ayşe'nin Reşat için sakat olduğu için elenmesini istediğini söyledi. Aleyna bu açıklaması ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, Reşat ise konuşmanın tarzını sordu.



Daha sonra söz hakkı alan Dora ise Aleyna'ların kendilerini soyutlaştırdıklarını ve takımdan ayrı takıldıklarını söyledi. Dora ve Aleyna Kalaycıoğlu arasında kısa süreli tartışma yaşandı.