Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dora'dan İsmail'e şok benzetme!
Survivor'da eleme adayı pazar akşamı netleşti. Anlat bakalım ve haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı, eleme konseyine gitmemek için parkurda kıran kırana mücadele verdi. Anlat bakalım oyununda yaşanan karşılaşmada en fazla kelimeyi bilen gönüllüler takımı ödülün sahibi olurken, gecenin sonunda Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. İsmail ve Reşat arasında parkurda yaşanan tartışmanın ardından, Dora'nın İsmail'e 'Zenne' benzetmesi yapması Survivor 2021'in 21 Mart tarihli 52. bölümünde tansiyonu yükseltti. İşte, Survivor'da ikinci eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da ikinci eleme adayı gönüllüler takımında yapılan konseyin ardından belli oldu. Rekabet birleşme partisine günler kala artarken, ünlüler ile gönüllüler takımı Survivor 2021'in 21 Mart tarihli son bölümünde dokunulmazlık ve anlat bakalım oyunu için elinden geleni yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı; eleme adayları ise Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.
Anlat bakalım oyununun sahibi ise gönüllüler oldu. Dora, İsmail ve Reşat'ın birbirlerine yaptıkları 'hamsi tava' ve 'zenne' benzetmesi ise konseydekileri şoke etti. Acun Ilıcalı duruma el koymak zorunda kaldı.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın ikinci dokunulmazlık parkurunda gönüllüler takımının oyunu kaybetmesi ile ada konseyinde oylama yapıldı. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Süre dolduktan sonra ise bu kez gönüllüler takımı aralarından gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.
Acun Ilıcalı oyların verilmesinin ardından gecenin sonunda sonuçları açıkladı. 21 Mart Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu. Böylece Survivor'da gönüllüler iki eleme adayı çıkardı.
Survivor'da cumartesi akşamı ise ilk eleme adayı Gonca olmuştu.
Salı akşamı da bir eleme adayının belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 23 Mart Salı gecesi belli olacak.
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DORA'DAN İSMAİL'E 'ZENNE' BENZETMESİ
Dokunulmazlık oyunu sırasında sayı alan İsmail sevinç gösterisi yaptığı esnada horon teperek 'hamsi tava hadi bakalım' dedi. İsmail'in davranışı karşısında öfkelenen Reşat da tepki gösterdi. Takım arkadaşını savunan Dora ise İsmail'e 'Zenne gibi oynarsın ancak' diyerek ilginç bir çıkış yaptı.
Eleme konseyinde parkurda yaşanan tartışma yeniden gündeme geldi. İsmail Dora'ya zennenin ne demek olduğunu sorduğunda Dora "O kelimenin anlamını herkes biliyor. Kötü bir şey değil." diyerek cevap verirken soytarı gibi benzetmesi ile yeniden fitili ateşledi. Dora'nın sözleri karşısında ortam bir anda buz kesti.
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İkili arasında sözlü tartışmanın hararetlenmesi ile Acun Ilıcalı yarışmacıları uyardı. Ilıcalı karşılıklı atışma yapılmaması gerektiğinin altını çizdi.
Reşat ise İsmail'in hamsi tava benzetmesinin farklı algılandığını bu konunun yeniden açılmasını istemediğini dile getirdi. Yaşanan sözlü tartışmada diğer yarışmacılar ise duydukları karşısında şoke oldu.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partine günler kala takımlar dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda mücadele verdi.
Kıra kıra mücadelede skor 6-6 olana kadar başa başa giden karşılaşma sonrası ünlüler atağa geçti. Ünlülerden İsmail ile Reşat'ın karşılaşmasının ardından dokunulmazlık oyununu 10-7 oldu. Böylece haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Gönüllüler ise eleme konseyine gitti.
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ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı Survivor anlat bakalımda yine takımlar en fazla kelimeyi bilmek için çaba harcadı. Oyun öncesi anlat bakalım ödülü sandviç yiyecek olarak açıklandı.
Ünlülerden Öykü – Melis 10 kelime bilerek anlat bakalımda yeni rekora imza attı. Komik ve bir o kadar da ilginç anların yaşandığı oyunda mücadelede 7-6 skorla bitti. Böylece anlat bakalım oyununu kazanan takım gönüllüler oldu.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler anlat bakalım ile teselli bulurken, ünlüler bir gün daha kendisini garanti altına aldı.