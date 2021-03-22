Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dora'dan İsmail'e şok benzetme!

Survivor'da ikinci eleme adayı gönüllüler takımında yapılan konseyin ardından belli oldu. Rekabet birleşme partisine günler kala artarken, ünlüler ile gönüllüler takımı Survivor 2021'in 21 Mart tarihli son bölümünde dokunulmazlık ve anlat bakalım oyunu için elinden geleni yaptı. Gerginliğin eksik olmadığı gecede haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı; eleme adayları ise Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.



Anlat bakalım oyununun sahibi ise gönüllüler oldu. Dora, İsmail ve Reşat'ın birbirlerine yaptıkları 'hamsi tava' ve 'zenne' benzetmesi ise konseydekileri şoke etti. Acun Ilıcalı duruma el koymak zorunda kaldı.