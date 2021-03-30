Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 29 Mart Survivor eleme potasına iki isim girdi
Survivor'da eleme adayı, dokunulmazlık oyununu kaybeden takımda belli oldu. Birleşme partisi sonrası ödül ve dokunulmazlık heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de yarışmacılar parkurda karşı karşıya geldi. Bir hafta daha adada kalmayı isteyen ünlüler ve gönüllüler takımının nefes kesen mücadelesi sonrası ada konseyi toplandı. En iyi performansı sergileyen takım kendisini bir gün daha garantilerken, kaybeden gönüllüler takımında Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt buldu. Survivor 2021'in 29 Mart tarihli 58. bölümünde iki isim potaya girerek haftalardır süren geleneği bozmadı. İşte, Survivor'da eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da eleme adayı pazartesi akşamı kesinleşti. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'in son bölümünde dokunulmazlık oyununda ipi göğüsleyen takım ünlüler olurken, gönüllüler konseyde oylama yaptı. Survivor'ın 29 Mart akşamı ekranlara gelen son bölümünde Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın oyları eşit çıktı. Böylece iki isim eleme adayı olarak belirlendi. Ödül oyununun da galibi olan ünlüler yemek yeme fırsatı elde etti.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda ada konseyinde oylama gitti. İlk etapta yarışmacılar halktan gelen SMS oylamasına çıktı.
Aleyna Kalaycıoğlu ile Ayşe’nin arkadaşlarındaki gerginlik de konseyde ele alındı. SMS oylaması sonrası yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimlere oylarını verdi.
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Pazartesi akşamı İsmi yazılanlar Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan oldu. Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın aday olduğunu duyurdu.
Salı akşamı da bir eleme adayı daha belli olacak. Bu hafta Survivor'dan elenen isim ise 1 Nisan Perşembe akşamı eleme konseyinde açıklanacak.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da elenmek istemeyen yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda ünlülerden Batuhan ve Merve, gönüllülerden Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu parkura çıktı. Ünlüler mücadele sonrası avantajın sahibi oldu.
Sonraki turda ise yarışmacılar yeniden karşılaştı. Oyunda takımlar birer oyun kazanınca skor 9-9 oldu ve dokunulmazlık bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında ünlülerin galibiyeti sonrası gönüllüler konseye gitti.
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SURVİVOR’DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların keyifli anlar yaşadığı anlat bakalım oyununda eski yarışmacılar ile yeni yarışmacılar mücadele verdi. Mert Öcal, Ardahan gibi eski yarışmacıların konuk olduğu gecede Anlat Bakalım oyununda 7-0 kazanan Survivor 2021 yarışmacıları oldu.
Böylece Survivor yarışmacılar oyun sonrasında çekilen selfie’yi Instagram hesabından paylaşabilme ödülünü aldı.
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ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyunu ile birleşen ödül oyununda galip gelen takıma yemek verileceği açıklandı. Dokunulmazlığı kazanan takım tandır, kuru fasulye, pilav, yoğurt yiyebilmek için mücadele verdi.
Ünlülerin üstünlüğü ile sonuçlanan dokunulmazlık oyununda böylece ünlüler ödülün de sahibi oldu.