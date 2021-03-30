Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 29 Mart Survivor eleme potasına iki isim girdi

Pazartesi akşamı İsmi yazılanlar Hanzade, Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan oldu. Oy sonuçlarını açıklayan Acun Ilıcalı Hanzade ve Aleyna Çalışkan'ın aday olduğunu duyurdu.



Salı akşamı da bir eleme adayı daha belli olacak. Bu hafta Survivor'dan elenen isim ise 1 Nisan Perşembe akşamı eleme konseyinde açıklanacak.