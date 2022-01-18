Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak Survivor 3. eleme adayı olan isim sürgün kampına gitti!

Survivor 2022'de pazartesi gecesi eleme adayının belirlendiği son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde, Dominik Cumhuriyeti'den şampiyonluk için yarışan ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu almak için ciddi çaba gösterdi. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacıların parkurda canını dişine takarken ünlüler gecenin galibi oldu. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde Gizem eleme adayı olan 3. yarışmacı seçildi.