Survivor’da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 17 Ocak Survivor 3. eleme adayı olan isim sürgün kampına gitti!

Survivor 2022'de pazartesi gecesi eleme adayının belirlendiği son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın son bölümünde, Dominik Cumhuriyeti'den şampiyonluk için yarışan ünlüler ve gönüllüler takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu almak için ciddi çaba gösterdi. Bir hafta daha adada kalmak isteyen yarışmacıların parkurda canını dişine takarken ünlüler gecenin galibi oldu. Gecenin sonunda yapılan ada konseyinde Gizem eleme adayı olan 3. yarışmacı seçildi.
Survivor'un ekranlara gelen son bölümünde kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi gerçekleşti. Haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımında oylama yapıldı. Sezonun ilk iki dokunulmazlık oyununda eleme adayları Birsen ve Sercan olmuştu.
Pazartesi akşamı sert tartışmaların da eksik olmadığı konseyde gönüllüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı. Acun Ilıcalı oy sonuçlarını konseyde yaptığı açıklama ile duyurdu. Oylama sonuçlarına göre Gizem Kerimoğlu, haftanın üçüncü eleme adayı oldu. Böylece Gizem sürgün kampına giden 3. yarışmacı oldu.
Üçüncü dokunulmazlık oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yerlerini aldı. Parkurda denge ve güç kabiliyetini sağlayarak sayı almak isteyen yarışmacılar elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Önce kadın yarışmacıların, sonrasında erkek yarışmacıların oynadığı dokunulmazlık oyunu eşitlik sağlandığı için bayrak yarışına kaldı.
İlk turda ünlüler ikinci turda da gönüllüler kazanırken, ayrak yarışında ise ünlüler takımı, 3-0 skorla dokunulmazlık oyununun galibi oldu. Bu sonuçla pazartesi akşamı Survivor 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler oldu. Gönüllüler takımı ise eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.
Dominik’te mücadele tüm hızıyla sürüyor! İşte yeni bölüm tanıtımı #SurvivorAllStar #SurvivorTürkiye #Ünlüler #Gönüllüler #Dominik #AcunMedya #TV8 pic.twitter.com/tuRbuYdqrP— Survivor Türkiye (@survivorturkiye) January 17, 2022