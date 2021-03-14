Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Mart Survivor ada konseyinde 'üç y' polemiği!
Survivor'da eleme adayı, ada konseyinde belli oldu. Dokunulmazlık ve market oyunu heyecanının ekranlara yansıdığı Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı adada kalmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Birleşme partisinden önce son virajda oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda en iyi performansı sergileyen takım kendisini bir gün daha garantilerken, kaybeden gönüllüler takımında ada konseyi toplandı. Gecenin sonunda yapılan oylama ile Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. Gönüllüler takımında kadın yarışmacıların Hanzade’ye taktıkları lakap ise Survivor 2021'in 13 Mart tarihli 46. bölümünde en çok konuşulan konu oldu. İşte, Survivor'da eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da heyecanlı bölümün ardından eleme adayı cumartesi akşamı kesinleşti. Çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen Survivor 2021'in 13 Mart tarihli son bölümünde ünlüler ve gönüllüler market ödül oyunu ve dokunulmazlık için parkurda elinden geleni yaptı. Barış'ın diskalifiye olmasının ardından dengelerin değiştiği yarışmada konseyde en çok ismi çıkan Aleyna Çalışkan haftanın ilk eleme adayı oldu. Bu haftanın market ödülünü ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ise ünlüler oldu. Öte yandan, sağlık sorunları sebebi ile adadan ayrılmak zorunda kalan Barış'ın vedası duygusal anlara neden oldu.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden gönüllüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Gönüllüler takımı konseyde halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.
Oyların verilmesinin ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Aleyna Çalışkan olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Aleyna oldu.
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek. Survivor'dan elenen isim 16 Mart Salı gecesi belli olacak.
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GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA GERGİNLİK
Gergin geçen haftanın ardından, ada konseyinde Acun Ilıcalı gönüllüler takımında kadın yarışmacılara '3 Y' konusunun ne demek olduğunu sordu. Konuyla ilgili ilk başta açıklama yapmak istemeyen Aleyna Çalışkan Ayşe'nin açıklamasını istedi. Daha sonra yeniden söz alan Aleyna, Hanzade'den bahsederek, " Ben onu yüzsüz, yalancı, yalaka olarak görüyorum. O yüzden de 3 Y diyordum. O da zaten bize şeytan diyordu. Ben sizin gibi küstah ve bencil görmedim demişti. " açıklamasında bulundu.
Takım arkadaşının sözlerine çıkışan Hanzade ise, "Küstah ve Bencil olayında ben haklıydım. Ben yüzüne karşı söyledim ama yüzsüz ve yalancı lafından sonra artık benimde onunla problemim var." dedi.
Takımın diğer kadın yarışmacıları da Aleyna'nın sözlerine destek verdi. Yaşanan gerginlik sonrası Hanzade'nin duygularına hakim olmakta zorlandığı görüldü.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Birleşme partisine günler kala elenmek istemeyen yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen yarışmacılar ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda gönüllülerin kazanması ise ünlüler oyunda seçim yapma şansını kaçırdı.
İkinci turda bu kez gerçek dokunulmazlık oyunu için yeni bir mücadele yaşandı. Oyunda Gönüllüler, 8-5 öne geçmeyi başardı. Ünlüler takımı, iki sayı ile farkı bire indirirken, skor 9-7 olunca iki takım en iyilerini seçti. İlk karşılaşmada Melis, Aleyna'ya karşı galip geldi ve skoru 9-8 oldu.
Oyunun kaderini belirleyen eşleşmede ise Batuhan, Poyraz'ı yenerek skoru 9-9 yaptı ve böylece dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu. Gönülllüler takımı ise ada konseyine gitti.
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SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ada şartları için kritik önem taşıyan market oyununda yarışmacılar dokunulmazlık öncesi mücadele verdi. Bu haftanın erzak paketinde sosis, salça, patates, sandviç ekmeği yer aldı. Oyunu kazanmak isteyen yarışmacılar parkurda adeta canını dişine taktı.
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Eşleşmelerin yapılmasının ardından ilk turda Ünlülerden Melis, Gönüllülerden Berkay dışarıda kaldı. Kafa kafaya giden mücadelenin ardından ünlüler 6-3 öne geçti. Son turda ise en iyi yarışmacılar parkurda çıktı. Karşılaşma sırasında sakatlanan Ayşe parkurda çıktı. Ayşe oyuna geri dönerken Merve'nin sayı alması ile oyunun galibi 7-3 skorla Ünlüler takımı oldu. Böylece ünlüler uzun bir aranın ardından market ödülüne kavuştu.