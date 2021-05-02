Survivor'da eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 1 Mayıs Survivor ilk eleme adayı ve oy sonucu
Survivor'da eleme adayı, kesinleşti. Çeyrek finale kısa süre kala dokunulmazlık heyecanının yaşandığı Survivor 2021'in 1 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 81. bölümünde parkurda en iyi performansı sergileyen takım, potaya girmekten kurtuldu. Ünlüler ve gönüllülerin market ve dokunulmazlık oyununda yarıştığı gecede, kaybeden takımda yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Oy sonuçlarını gecenin sonunda açıklayan Acun Ilıcalı, Survivor'da eleme adayı kim oldu? sorusunu yanıta kavuşturdu. İsmail'in nişanlısı ile ilgili verdiği karar ise son bölüme damga vurdu. İşte, Survivor'da eleme potasına giren isim ve son bölümde yaşananlar.
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Survivor'da 1. eleme adayı, cumartesi akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden Survivor 2021'in 1 Mayıs tarihli son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları ilk etapta market oyununu kazanmak için mücadele verdi. Rakibini mağlup eden ünlüler takımı erzağın sahibi oldu. Dokunulmazlık oyununda yaşanan heyecanın ardından ise ünlüler takımı eleme konseyine gitti. Konseyde yapılan oylamanın ardından Acun Ilıcalı eleme potasına giren ismin Sergen olduğunu açıkladı.
Nişanlısı ile yaşadığı olayların ardından İsmail, Acun Ilıcalı'nın sunduğu teklife yanıt vererek telefonda nişanlısı ile konuşmak istediğini söyledi.
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SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.
Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek.
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İSMAİL KARARINI VERDİ
Eleme konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, İsmail'in nişanlısı ile ilgili yaşadığı duruma değindi. Annesinin nişanlısı hakkında söylediği sözler karşısında kararsız kalan İsmail'e Acun Ilıcalı, "Şöyle bir gelişme oldu. Gamze beni aradı. Gamze ile görüştüm ben. Gamze için şuan şöyle bir durum oldu. Olayın belirsizliği Gamze ve ailesi üzerinden bir baskı oluşturdu. O konuşmadan ailesi son derece rahatsız oldu. Ben bu konu çözülsün iletişimden dolayı eksik olmasın diye sana konuşma hakkı verdim." dedi.
Acun Ilıcalı'nın nişanlısı ile görüşüp görüşmeyeceğini sorması üzerine İsmail Balaban, düşünmek istediğini belirtti.
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"Annemle konuştum ve benim için kırıcı konuşmalar geçti. Baya üzüldüm. Kimse ile konuşamıyorum. Özellikle annemi merak ediyorum. Oyunlarda bunu yansıtmamaya çalıştım. Hala aklım orada. Ne oldu, ne bitti, durumu ne sağlığı ne? Merak ediyorum." diyen İsmail ise yeniden söz hakkı alarak nişanlısı ile telefonda görüşmek istediğini söyledi.
Ünlü televizyoncu da görüşmenin yapılması için iletişim sağlanacağını dile getirdi.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda Batuhan – Melis, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu eşleşti. Bayrak yarışına giden oyunda avantajın kazananı ünlüler oldu.
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Sonraki etapta ise Merve, gönüllüler takımından Dora, sakatlığı nedeniyle oyun dışında kaldı. Skorda karşılıklı alınan sayılar nedeniyle denge sağlanırken, gönüllüler takımı, üst üste sayılar alarak skoru 9-5'e getirdi. İsmail ile Berkay mücadelesi ise dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi. Sembolü deviren Berkay 10-6 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımına kazandı. Ünlüler ise haftanın ilk konseyine gitti.
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SURVİVOR’DA MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?
Yarışmacıların ada hayatı için önemli olan market oyunda büyük heyecan yaşandı. Bu haftanın erzak paketi patates, domates, soğan, bezelye olarak açıklandı. Yiyecek erzağını kazanmak isteyen takım yarışmacıları parkura çıktı. Bir kişi de iki arkadaşına puzzle’ı yapmaları için yönlendirme yapmaya çalıştı.
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Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı, 5-1 öne geçerken, gönüllüler takımı, sonraki üç karşılaşmadan sayı alarak skoru 5-4 yaptı. Ünlüler takımı iki karşılaşmayı almayı başararak market oyununun kazananı oldu. 7-4 skorla market oyununu alan ünlüler takımı büyük ödülün sahibi olurken, gönüllüler kamp alanına eli boş döndü.