Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 7 Haziran 2021 Survivor 3. eleme adayı

Survivor 2021’de dokunulmazlık oyunu heyecanı pazartesi akşamı yaşandı. Bireysel dokunulmazlığın üçüncüsünde 7 Haziran gecesi takımların mücadelesi nefes kesen anları ekranlara getirdi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda mutlu sona ulaşan İsmail, eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi. Böylece bu hafta potaya giren isimler, Aleyna, Steven ve Ayşe oldu.



Ada konseyinde aday olan Ayşe potadan çıkmayı dilerken, İsmail Ayşe'yi kendisine rakip gördüğünü ima ederek atışlarındaki başarılara övgü yağdırdı. Annesinin Acun Medya'ya attığı mesajlarla Survivor'a damga vuran Aleyna ise "İsmail'le bu konuyu konuşmadık" dedi.