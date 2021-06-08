Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 7 Haziran 2021 Survivor 3. eleme adayı
Survivor eleme adayı, nefes kesen anlara sahne olan 3. dokunulmazlık oyununun ardından belli oldu. Survivor 2021’in 7 Haziran tarihli 113. bölümünde kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları, dokunulmazlığı kazanmak için adeta canını dişine taktı. Zorlu engellerin bulunduğu parkurda rakiplerini mağlup eden İsmail dokunulmazlığın sahibi olurken, gecenin sonunda mavi takımdan bir ismi eleme potasına gönderdi. Eleme potasına giren yarışmacı şaşırmadığını ve kendisini potaya göndereceğini tahmin ettiğini söyledi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor 2021’de dokunulmazlık oyunu heyecanı pazartesi akşamı yaşandı. Bireysel dokunulmazlığın üçüncüsünde 7 Haziran gecesi takımların mücadelesi nefes kesen anları ekranlara getirdi. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda mutlu sona ulaşan İsmail, eleme adayı olarak Ayşe'nin ismini verdi. Böylece bu hafta potaya giren isimler, Aleyna, Steven ve Ayşe oldu.
Ada konseyinde aday olan Ayşe potadan çıkmayı dilerken, İsmail Ayşe'yi kendisine rakip gördüğünü ima ederek atışlarındaki başarılara övgü yağdırdı. Annesinin Acun Medya'ya attığı mesajlarla Survivor'a damga vuran Aleyna ise "İsmail'le bu konuyu konuşmadık" dedi.
2
SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail, ada konseyinde bir isim söyledi. İsmail konseyde Ayşe'nin ismini verdi. Böylece Survivor eleme potasına Aleyna, Steven ve Ayşe girdi.
3
Eleme adayının belli olmasının ardından yarışmacılar SMS oylamasına çıktı. SMS oylaması salı gününe kadar devam edecek. Adaya veda eden isim ise 8 Haziran akşamı belli olacak.
Survivor Türkiye 2021'de 23. haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için mücadele verildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zorlu parkurda kazanmak ve kendisini garanti altına almak için parkurda kıran kırana yarış verdi. Parkurda omuzlarında taşıdıkları platform üzerindeki sembolü devirmemek için yoğun çaba sarf eden yarışmacılardan İsmail - Ayşe ve Berkay - Poyraz eşleşmesinde finale çıkanlar İsmail ile Berkay oldu.
5
Zorlu final mücadelesinde ise İsmail rakibi Berkay'a göz açtırmadı. Berkay'ı 5-1 yenerek dokunulmazlığı kazanan isim İsmail olurken, yarışmacılar ödülden de faydalandı. Kırmızı takım villada ise fütüristik bir parti 2050’ler partisine katıldı ve akşam yemeği yemeği şansı elde etti.
6
SURVİVOR PARKURUNDA GERGİNLİK!
Survivor'da oynanan bireysel dokunulmazlık oyunun ardından kırmızı takımdan Berkay ile mavi takımdan Dora arasında tansiyon yükseldi. Oyun alanında Berkay Dora'nın yayına çok yaklaştığını söyleyerek, "Dora abi çok yanıma geliyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu sözlerin ardından Dora ise "Hadi oyna Berkay" diyerek karşılık verdi. Yaşanan olaya iki takımın da yarışmacıları dahil olurken, kısa süreli sözlü tartışma sonrası tansiyon normale döndü.