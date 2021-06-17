Televizyon Haber Giriş: 17 Haziran 2021 - 00:59 | 17 Haziran 2021 - 00:59

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 3. eleme adayı!

Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusu kıran kırana yarışın ardından netleşti. Ödüllü bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 16 Haziran tarihli 121. bölümünde büyük finale son hafta kala kolyenin sahibi Ayşe oldu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe, kırmızı takımdan bir ismi potaya gönderirken, 3. eleme adayı "Beni sevenlerimin destekleri bu güne kadar getirdi, hepsine teşekkür ediyorum." dedi. Büyük finale doğru geri sayım başlarken Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 3. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.