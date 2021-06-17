Survivor'da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 3. eleme adayı!
Survivor'da eleme adayı kim oldu sorusu kıran kırana yarışın ardından netleşti. Ödüllü bireysel dokunulmazlık oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2021'in 16 Haziran tarihli 121. bölümünde büyük finale son hafta kala kolyenin sahibi Ayşe oldu. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan Ayşe, kırmızı takımdan bir ismi potaya gönderirken, 3. eleme adayı "Beni sevenlerimin destekleri bu güne kadar getirdi, hepsine teşekkür ediyorum." dedi. Büyük finale doğru geri sayım başlarken Dominik Cumhuriyeti'nde yaşanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor 3. eleme adayı ve son bölümde yaşananlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Survivor'da eleme adayı çarşamba akşamı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2021'de aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde şampiyonluk için mücadele veren yarışmacılar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için parkurda kıran kırana yarıştı. Finalde tüm rakiplerini mağlup eden Ayşe 3. dokunulmazlığın sahibi olurken potaya kırmızı takımdan bir ismi gönderdi. Ayşe 3. eleme adayı olarak İsmail'in ismini verdi.
Diğer yandan bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe mavi takım arkadaşlarını da ödüle götürdü. Mavi takım 10 bin TL'lik alışveriş yaparak restoranda akşam yemeği yedi.
2
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından mavi takımda kolyenin sahibi Ayşe oldu. Rakiplerine fark atan Ayşe kendi takımından bir kişiyi potaya göndermeyerek kırmızı takımdan bir kişinin ismini verdi.
3
Acun Ilıcalı'nın kararını sorması üzerine Ayşe İsmail'in ismini söyledi. 3. eleme adayı olan İsmail bu durumu beklediğini ve şaşırmadığını belirtti. Böylece Survivor'da bu haftanın eleme adayları Dora, Aleyna ve İsmail oldu. Haftanın elemesi pazar akşamı gerçekleşecek.
4
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye 2021'de dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oyun öncesinde kazanan takımın ayrıca ödülde alacağı açıklandı. Ödül ise 10 bin TL ile alışveriş ve restoranda akşam yemeği olarak açıklandı. Kendilerini garanti altına almak isteyen yarışmacılar ödülün de verdiği motivasyonla kazanmak için parkurda elinden gelen mücadeleyi verdi.
5
3. dokunulmazlık finalinde Berkay ile karşılaşan Ayşe, son ana kadar kazanmak için adeta canını dişine taktı. Berkay'ı parkurda mağlup eden Ayşe Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu ile beraber ödülü almaya hak kazandı. Böylece mavi takım yarışmacıları alışveriş yaparak akşam yemeği yeme şansı elde etti.