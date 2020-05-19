Survivor'da dün kim kazandı? Survivor zipline ödülünü kazanan takım belli oldu

Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler arasında ilk mücadele avantaj oyunu oldu. Rakip takımdan yarışmacı seçme avantajını kaçırmak istemeyen her 2 takımda elinden geleni yaptı. Avantaj oyununu kazanıp yarışmacı seçme şansını elde eden takım Gönüllüler oldu.



Ödül oyunun gidişatı ise karşılıklı alınan sayılar ile oldu. Oyuna avantajla başlayan Gönüllüler skoru 8-6 yaptı ise bunu koruyamadı. Ünlüler, ardı ardına aldıkları galibiyetle 9-8 kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Kazanan takım ise bayrak yarışı ile belirlendi.



Survivor 2020’de büyük ödülün sahibini belirleyecek bayrak yarışına Ünlülerden Sercan, Elif; Gönüllülerden Nisa ve Berkan katıldı. Sercan ile Berkan’ın atıcı olarak yer aldığı oyunda nefesler tutuldu. Oyunun başından beri başarılı bir performans sergileyen Sercan, bayrak yarışını da kazanarak takımına ödül kazandırdı.