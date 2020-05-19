Survivor'da dün kim kazandı? Survivor zipline ödülünü kazanan takım belli oldu
Gün geçtikçe ödüllerin büyüdüğü Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde nefes kesen bir mücadele yaşandı. Gergin eleme konseyi öncesinde ödül oyunu ile karşı karşıya gelen Survivor 2020 yarışmacıları bu kez helikopter turu ve zipline için yarıştı. Başa baş giden mücadele sonucunda bir takım büyük ödülün sahibi oldu. Ödül oyununa Sercan'ın performansı damga vurdu. Peki, Survivor'da dün kim kazandı? Zipline ödülü hangi takımın oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananların kısa bir özeti...
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Survivor 2020’nin yayınlanan son bölümünde son haftaların en büyük ödüllerin biri verildi. 18 Mayıs 2020 tarihli Survivor 80. Bölümde Ünlüler ile Gönüllüler, hız ve dikkat gerektiren bir oyunla karşı karşıya geldiler. Başa baş giden oyunun sonunda galip olan takımı bayrak yarışı belirledi. Peki, Survivor'da dün kim kazandı? Survivor zipline ödülünü kazanan takım belli oldu
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SURVİVOR SON BÖLÜMDE ÖDÜL NEYDİ?
Survivor’da oyunu kazanan takım, ilk olarak kendileri için gelen helikopterle zip line’a gidecekti. Sonrasında ise muhteşem villada yoğurt çorbası, beyaz peynirli su böreği, patlıcan musakka, mantı, tatar böreği, bir tepsi şöbiyet, bir tepsi havuç diliminden oluşan menüyle karşılaşacaktı. Sonrasında malikanede havuz partisi verilecek. Ve son olarak oyunu kazanan takımın yarışmacıları birer tane Oppo Reno 3 model telefon alacaktı.
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Survivor 2020’de Ünlüler ile Gönüllüler arasında ilk mücadele avantaj oyunu oldu. Rakip takımdan yarışmacı seçme avantajını kaçırmak istemeyen her 2 takımda elinden geleni yaptı. Avantaj oyununu kazanıp yarışmacı seçme şansını elde eden takım Gönüllüler oldu.
Ödül oyunun gidişatı ise karşılıklı alınan sayılar ile oldu. Oyuna avantajla başlayan Gönüllüler skoru 8-6 yaptı ise bunu koruyamadı. Ünlüler, ardı ardına aldıkları galibiyetle 9-8 kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Kazanan takım ise bayrak yarışı ile belirlendi.
Survivor 2020’de büyük ödülün sahibini belirleyecek bayrak yarışına Ünlülerden Sercan, Elif; Gönüllülerden Nisa ve Berkan katıldı. Sercan ile Berkan’ın atıcı olarak yer aldığı oyunda nefesler tutuldu. Oyunun başından beri başarılı bir performans sergileyen Sercan, bayrak yarışını da kazanarak takımına ödül kazandırdı.