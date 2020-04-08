Survivor kim elendi? sorusu 7 Nisan'da yanıt buldu - İşte Survivor 2020 SMS sıralamasına göre elenen isim

Survivor’ın 7 Nisan tarihinde yayınlanan 39. Bölümünde konsey ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da hafta sonu oynanan Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetmiş, elenecek isim için SMS oylaması yapılmıştı. Halk oylaması sonucunda ıssız ada macerası sona erecek isim belli oldu. SMS sıralamasında ilk iki sırada yer alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. Bu sonucun bir ilk olduğunu söyleyen Ilıcalı açıklamalarında; “10 yıldan fazla bir süredir bu yarışmayı sunuyorum ilk defa iki kadın yarışmacının haftanın en iyisi olarak seçildiğini görüyorum.” ifadelerini kullandı. Peki, Survivor’da dün kim elendi?