Survivor kim elendi? sorusu 7 Nisan'da yanıt buldu - İşte Survivor 2020 SMS sıralamasına göre elenen isim
Survivor'ın yayınlanan son bölümünde elenen isim belli oldu. Survivor'dan elenen isim 7 Nisan 2020 tarihli SMS sıralamalarının açıklanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Konseyde ayrıca bir ilk yaşandı, SMS sıralamasını açıklayan Acun Ilıcalı Survivor tarihindeki bir ilki ekran karşısındakilerle paylaştı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 2020 SMS sıralamasına göre elenen isim
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Survivor'da dün kim elendi? Survivor'da elenen isim kim oldu? soruları 7 Nisan tarihli bölümün sonuna doğru yanıt buldu. Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde bir kişi birleşme partisini göremeden yarışmaya veda etti. Zorluk derecesinin her geçen gün arttığı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takımdan bir kişi SMS sıralaması baz alınarak elendi. Peki, Survivor'da dün kim elendi, konseyde neler yaşandı? İşte Survivor 2020'de elenen isim ve son bölümde yaşananlar...
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Survivor’ın 7 Nisan tarihinde yayınlanan 39. Bölümünde konsey ve eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da hafta sonu oynanan Dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kaybetmiş, elenecek isim için SMS oylaması yapılmıştı. Halk oylaması sonucunda ıssız ada macerası sona erecek isim belli oldu. SMS sıralamasında ilk iki sırada yer alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. Bu sonucun bir ilk olduğunu söyleyen Ilıcalı açıklamalarında; “10 yıldan fazla bir süredir bu yarışmayı sunuyorum ilk defa iki kadın yarışmacının haftanın en iyisi olarak seçildiğini görüyorum.” ifadelerini kullandı. Peki, Survivor’da dün kim elendi?
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da bu hafta en fazla SMS oyu alan isimler Aycan ve Ezgi oldu. İki ismin belirlediği Ersin ve Mert eleme potasına kaldı. 4 kişi arasında geçen eleme heyecanında Perviz bu hafta elenerek Survivor'dan ayrıldı.Güçlü bir yarışmacı olan Perviz'in elenmesi karşı takımı ve ekran karşısındakileri şaşırttı.
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Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde heyecanla beklenen 8. hafta SMS sıralaması belli oldu. İşte Survivor 8. hafta SMS sıralaması:
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde konseyde Acun Ilıcalı’dan Survivor izleyicilerine müjde geldi. 7 Nisan 2020 tarihli Survivor 39. bölümde Acun Ilıcalı, konseyde daha önce Instagram hesabından paylaştığı Ünlüler ve Gönüllüler takımlarını fotoğraflarını beğeni sayısını açıkladı. Sonrasında ise Survivor izleyicilerinin yarışmaya dair sorularına cevap verebilmek için Instagram’dan canlı yayın yapacağını duyurdu.