Survivor’da dün kim elendi? İşte Survivor 5. Hafta Gönüllüler SMS sıralaması ve elenen isim

Survivor’ın yayınlanan son bölümünde elenen isim belli oldu. Elenecek ismin belirlendiği konseyde ise şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Haftanın ilk eleme adayı olan Cemal Can'ın SMS sıralamasında ilk 2 sırada olması ve bu yüzden eleme potasından kurtulmasıyla bir ilk yaşandı. SMS sıralamasında 3. olan kişiden bir eleme adayı söylemesi istendi. Toplamda üç eleme adayı belirlendi. Peki, bölüm konsey toplantısında gönüllüler takımından Survivor'a kim veda etti?