Survivor’da dün kim elendi? İşte Survivor 5. Hafta Gönüllüler SMS sıralaması ve elenen isim
Survivor 2020 macerası devam ediyor. Gönüllüler ve Ünlüler konseptiyle yayınlanan Survivor’ın 17 Mart tarihli bölümünde önce iletişim ödülü oyunu oynandı, ardından ada konseyine geçildi. Yüzleşmelerin yaşandığı ada konseyinin sonunda SMS sıralamasına göre bir kişi Survivor’a veda etti. Peki, Survivor’da dün kim elendi? İşte Survivor 5. Hafta Gönüllüler SMS sıralaması ve elenen isim…
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Survivor’ın yayınlanan son bölümünde elenen isim belli oldu. Elenecek ismin belirlendiği konseyde ise şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Haftanın ilk eleme adayı olan Cemal Can'ın SMS sıralamasında ilk 2 sırada olması ve bu yüzden eleme potasından kurtulmasıyla bir ilk yaşandı. SMS sıralamasında 3. olan kişiden bir eleme adayı söylemesi istendi. Toplamda üç eleme adayı belirlendi. Peki, bölüm konsey toplantısında gönüllüler takımından Survivor'a kim veda etti?
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İLETİŞİM OYUNUNU KAZANAN TAKIM
17 Mart 2020 tarihli Survivor 22. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler takımı, en çok istedikleri iletişim oyunu için karşı karşıya geldi. Yarışmayı kazanan takım aileleri ile uzun bir zaman sonra iletişim kurabileceklerdi. Bu yüzden yarışmacılar, ödülü duyar duymaz duygusal anlar yaşandı. Kıyasıya mücadele sonrasında iletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişime geçme imkanı yaşadı. Bu hafta iletişim ödülünün galibi olan Gönüllüler takımı, ailelerinden gelen resimli mesajları okuma fırsatı yakaladı.
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SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?
Survivor 2020'nin 5. hafta SMS sıralaması 17 Mart’ta gerçekleşen ada konseyinde açıklandı. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 22. bölümde dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için halkoylaması pazar günü yapılmıştı. Noter tarafından onaylı olarak gelen Survivor SMS sıralamasında ilk iki sırada yer alan yarışmacılar, 2 eleme adayı daha belirledi. Ve Gönüllüler takımından eleme adayı olarak gösterilen 3 isimden biri Survivor 5. hafta SMS sıralamasına bakılarak adaya veda etti.
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Nisa Bölükbaşı, eleme adayı olarak Tayfun'un ismini söyledi. 5. Hafta SMS sıralamasının 1’incisi olan Cemal Can ise Ceyhun'un eleme adayı olması yönünde kararını açıkladı. Üçüncü eleme adayı ise Evrim oldu. Böylelikle eleme potasına Tayfun, Ceyhun ve Evrim kaldı. Konseyde yapılan oylamanın ardından Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu.
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Survivor 2020'nin 22.Survivor 5. Hafta Gönüllüler SMS sıralaması