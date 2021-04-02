Survivor'da dün kim elendi? Adadan giden isim şoke etti. İşte 1 Nisan Survivor SMS sıralaması ve Survivor'da elenen isim

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU? Pazartesi ve salı gecesi oynanan dokunulmazlık oyunlarını bu hafta her iki takım da karşılıklı olarak kaybetti. Pazartesi akşamı gönüllülerde yapılan oylamada adaylar Hanzade ve Aleyna Çalışkan seçildi.



Salı gecesi ünlüler konseyinde ise en çok ismi yazılan Öykü oldu. Böylece Öykü 3. aday oldu.



Elemenin yapıldığı perşembe gecesi ise gönüllülerde SMS birincisi olan Poyraz Aleyna Kalaycıoğlu'nu aday olarak gösterdi. Ünlüler birincisi İsmail ise Çağrı'yı 5. aday olarak söyledi.