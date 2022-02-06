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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte bu akşam yaşananlar

#Survivor#Dokunulmazlık#Seoanasayfa

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da 4. haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kıyasıya mücadele ederek bu haftaya güzel bir başlangıç yapmak istedi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu?

1/3Survivorda dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Kim eleme adayı oldu İşte bu akşam yaşananlar

Survivor dokunulmazlık oyunu ile yeni haftaya başladı. Son bölümde karşılaşmaya yeni yedekler de dahil oldu. 15 Ocak 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan yarışmada, bu haftanın 1. dokunulmazlığı geride kaldı. Gecenin sonunda bir isim sürgün adasına gitti. İşte, bu akşam yaşananlar...

2/3DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu iki tur şeklinde yapıldı. İlk turda kadın yarışmacılar parkura çıktı. İkinci turda erkek yarışmacılar parkura çıktı.

Survivor haftanın ilk dokunulmazlık oyununda kazananı erkekler arasında oynanan mücadele belirlendi.

Gecenin son oyununda Ünlüler takımında Batuhan, Gönüllüler takımında Gökhan karşı karşıya geldi. Gökhan mücadeleyi kazandı ve haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımına armağan etti.

Bu sonuçla birlikte, Gönüllüler takımı, ilk dokunulmazlık oyununu ve ödülü kazandı.

3/3HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı.

Konseyde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.

Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Furkan oldu ve haftanın ilk eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.

 

 

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#Survivor#Dokunulmazlık#Seoanasayfa