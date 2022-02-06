Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu? İşte bu akşam yaşananlar

Survivor dokunulmazlık oyunu ile yeni haftaya başladı. Son bölümde karşılaşmaya yeni yedekler de dahil oldu. 15 Ocak 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan yarışmada, bu haftanın 1. dokunulmazlığı geride kaldı. Gecenin sonunda bir isim sürgün adasına gitti. İşte, bu akşam yaşananlar...