Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son bölüm eleme adayı

ACUN ILICALI'DAN SERT UYARI

Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyde Hikmet'in sözlerine sert bir şekilde cevap veren ve oy kullanırken Hikmet hakkında yayınlanamayan sözler sarf eden Atakan ve Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı tarafından sert bir uyarı yapıldı.



Acun Ilıcalı'nın konuya ilişkin sözleri şöyle;



"Yunus Emre, Yasin ve Atakan size söylüyorum ben Hikmet'ten hiç birinize kötü söz duymadım. Medeni şekilde kendinizi ifade edemiyorsanız bu cümlelerin yeri burası değil..."



