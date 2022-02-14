Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da son bölüm eleme adayı

Survivor 2022 All Star yarışmasında beşinci hafta devam ediyor. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı, Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Survivor All Star yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ettiler. İşte, Survivor'da son bölüm eleme adayı...
Survivor'da 13 Şubat akşamı dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Gecenin sonunda kaybeden takımdan bir isim sürgün adasına gitti. Öte yandan konseyde de heyecanlı anlar yaşandı.
Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmıştı.
Ada konseyinde Gönüllüler takımından en fazla yazılan isim Evrim olmuştu.
Bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı. Ada konseyinde gönüllüler takımından bir kişi sürgün adasının yolunu tutacak.
HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için ada konseyi toplandı.
Konseyde dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.
Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Atakan oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.
Survivor All Star'da 2. dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan konseyde Hikmet'in sözlerine sert bir şekilde cevap veren ve oy kullanırken Hikmet hakkında yayınlanamayan sözler sarf eden Atakan ve Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı tarafından sert bir uyarı yapıldı.
Acun Ilıcalı'nın konuya ilişkin sözleri şöyle;
"Yunus Emre, Yasin ve Atakan size söylüyorum ben Hikmet'ten hiç birinize kötü söz duymadım. Medeni şekilde kendinizi ifade edemiyorsanız bu cümlelerin yeri burası değil..."