Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da eleme adayı olan isim

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor All Star yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ettiler. Gönüllüler ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bir kişi ikinci eleme adayı olarak seçildi. Haftanın ilk eleme adayı ise Barış olarak belirlenmişti. İşte, Survivor'da ikinci eleme adayı olan isim...
Haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden takımdan birinci eleme adayı olarak sürgün adasına giden kişi Barış olmuştu.
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Totem düşürme oyununda ilk oyunu ünlüler takımının kadın yarışmacıları kazanırken, ikinci oyunu da gönüllüler takımının erkekleri kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Best of'a kalan dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı oldu.
Gönüllüler takımı böylelikle bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kazanmış oldu.
Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için ada konseyi toplandı.
Konseyde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.
Ünlülerde performansa dayalı dokunulmazlık Batuhan ve Nagehan'ın oldu. Gönüllülerde performans birincileri Ogeday ve Seda şeklinde açıklandı.
Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Birsen Bekgöz oldu ve eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrası kritik bir ada konseyi vardı. Acun Ilıcalı, Survivor All Star ünlüler takımı yarışmacılarından Aycan Yanaç'ın sakatlığı olmamasına rağmen doktor kontrolünde olduğunu ve Survivor'a devam etmeme durumunun bulunduğunu açıkladı.