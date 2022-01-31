Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'da eleme adayı olan isim

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı için ada konseyi toplandı.



Konseyde dokunulmazlığı kaybeden Ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.



Ünlülerde performansa dayalı dokunulmazlık Batuhan ve Nagehan'ın oldu. Gönüllülerde performans birincileri Ogeday ve Seda şeklinde açıklandı.



Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Birsen Bekgöz oldu ve eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.



