Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takımı için ada konseyi toplandı.



Konseyde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.



Ünlüler takımından dokunulmaz Sema ile Adem oldu.



Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Aşkım oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.



