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Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar

#Survivor#Dokunulmazlık

Survivor dokunulmazlık oyunu ile haftaya devam ediyor. 15 Ocak 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan yarışmada, bu haftanın 2. dokunulmazlığı geride kaldı. Gecenin sonunda bir isim sürgün adasına gitti. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Kim eleme adayı oldu?

1/3Survivorda dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı Eleme adayı kim oldu İşte son bölümde yaşananlar

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da 6. haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları kıyasıya mücadele ederek bu haftaya güzel bir şekilde devam etmek istedi. İşte, bu akşam yaşananlar...

2/3DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, tv8'de ekranlara gelen 'Survivor 2022 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlığını gönüllüler takım kazandı.

Gönüllüler, cumartesi günü gerçekleşen ilk dokunulmazlığı kaybederek Evrim'i sürgün adasına göndermişti.

3/3HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takımı için ada konseyi toplandı.

Konseyde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı yarışmacıları, potaya girmesini istedikleri isimleri yazarak sonuca yön verdi.

Ünlüler takımından dokunulmaz Sema ile Adem oldu.

Oylamada adı en çok yazılan yarışmacı Aşkım oldu ve haftanın ikinci eleme adayı olarak sürgün adasına gitti.

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#Survivor#Dokunulmazlık