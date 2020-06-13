Survivor'da dokunulmazlık oyununda feci kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü, Elif hastanelik oldu! İşte bu akşam yaşanacaklar...
4 kişilik kırmızı takımın 5 kişilik mavi takıma karşı mücadele ettiği Survivor'da geri sayım başladı. Finale günler kala heyecanın katlanarak arttığı yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışmanın başından beri performansı ile izleyenlerden tam not alan Elif, havuza atladığı sırada sakatlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Elif'in şoku atlatılamamışken bir kötü haber de Nisa'dan geldi. Sercan ile parkura çıktığı sırada 3 metre yükseklikten aşağı süşen Nisa'nın yardımına takım arkadaşları koştu. İşte Survivor'da bu akşam yaşanacaklar...
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Şubat ayında izleyici ile buluşan Survivor'da sona geliniyor. 9 yarışmacının çeyrek final mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Cemal Can kaptanlığındaki kırmızı takım, Ardahan kaptanlığındaki mavi takım ile dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Her iki takımın da çeyrek final hırsına Elif ve Nisa'nın yaşadığı zor anlar gölge düşürdü.
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Havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti.
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Survivor'da dokunulmazlık oyununda feci kaza! Nisa 3 metreden aşağı düştü, Elif hastanelik oldu! İşte bu akşam yaşanacaklar...
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Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Elif'in yaşadığı talihsiz anların ardındanbir kötü haber de Nisa'dan geldi. Sercan ile parkura çıkan Nisa, 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
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Nisa'nın yardımına ilk koşanlar Murat, Evrim ve Ardahan oldu. Yakın arkadaşının düşüşünü ve ardından yerde kalışını gören Cemal Can, gözyaşlarına boğuldu. Cemal Can 'Aşağıya düştü, bayağı düştü oradan' diyerek ağlamaya başladı.
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Nisa'nın takım arkadaşı Barış da gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Yarışmanın en güçlü isimlerinden Elif ve Nisa'nın akıbeti bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde belli olacak.